Fallout 4: Anniversary Edition – Kaputte Updates und teure Mods in der Kritik

Eigentlich sollte die Fallout 4: Anniversary Edition ein kleines Geschenk an Fans sein. Ein symbolisches Update zum zehnjährigen Jubiläum eines Spiels, das viele immer noch lieben. Stattdessen ist es für viele der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Auf Steam häufen sich seit Veröffentlichung wütende Rezensionen, und der Tenor ist eindeutig: „Statt Probleme zu beheben, findet Bethesda immer neue Wege, sie zu verschlimmern.“

Was viele Spieler besonders aufregt, ist, dass das Update die Kompatibilität mit fast allen Mods zerstört, inklusive F4SE, dem wichtigsten Mod-Framework des Spiels. Damit sind unzählige Community-Inhalte, von Bugfixes über Performance-Mods bis hin zu ganzen Gameplay-Überarbeitungen, plötzlich unbrauchbar. Und das bei einem Titel, der ohne diese Mods kaum noch spielbar ist.

„40 Euro für kaputte Mods?“ – Der Community platzt der Kragen

Kaum ein anderer Entwickler lebt so sehr von seiner Modding-Community wie Bethesda. Doch genau diese fühlt sich nun verraten. Viele User sehen in der Fallout 4: Anniversary Edition nichts weiter als den Versuch, altbekannten Content erneut zu verkaufen, diesmal über das Creation Club-System, das kostenpflichtige Mini-DLCs anbietet.

„Ich habe die Game of the Year Edition schon. Jetzt wollen sie nochmal 20 Euro für Inhalte, die größtenteils von Spielern gemacht wurden, und früher kostenlos waren“, schreibt ein User. Andere gehen noch weiter und werfen Bethesda „reine Gier“ vor.

Die Steam-Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache: Von frustrierten Moddern, deren jahrelange Arbeit jetzt wertlos ist, bis hin zu Fans, die schlicht nicht verstehen, warum ein zehn Jahre altes Spiel jetzt noch teurer wird. Dass das „Upgrade“ zudem rund 40 Euro kostet, macht die Sache nicht besser.

Stillstand statt Fortschritt

Fallout 4 war schon immer ein widersprüchliches Spiel: faszinierende Welt, fragwürdige Technik. Zehn Jahre später hat sich daran nichts geändert, im Gegenteil. Die Anniversary Edition wirkt wie ein Relikt einer Ära, in der Bethesda immer noch glaubt, alte Spiele mit Minimalaufwand erneut monetarisieren zu können.

Statt Fehler zu beheben, bricht das Update neue Systeme. Statt die Modding-Szene zu feiern, schränkt man sie ein. Und statt Vertrauen zurückzugewinnen, verspielt man es weiter. Für viele Fans, die seit dem ersten Fallout dabei sind, ist das ein Schlag ins Gesicht. Selbst treue Spieler mit hunderten Stunden Spielzeit sehen kaum noch Sinn darin, zurückzukehren. Einige empfehlen inzwischen, die DRM-freie Version bei GOG zu kaufen – einfach, um das Update umgehen zu können.

Trotz des massiven Gegenwinds gibt es auch Spieler, die dem Update etwas Positives abgewinnen können. Einige loben, dass Fallout 4 nach all den Jahren überhaupt noch gepflegt wird und neue Inhalte erhält, wenn auch in kleinem Rahmen. Besonders auf Konsolen, wo Mod-Support ohnehin eingeschränkt ist, freuen sich manche über die Chance, die Anniversary Edition als Komplettpaket zu erleben.

Auch Nostalgiker, die durch die Amazon-Serie Fallout wieder in die Ödnis zurückgekehrt sind, genießen das vertraute Gameplay und die unverwechselbare Atmosphäre. Für sie bleibt Fallout 4 trotz seiner Macken ein faszinierendes Rollenspiel, das mit seiner offenen Welt, dem schwarzen Humor und den zahllosen Möglichkeiten zum Siedlungsbau noch immer fesselt. Diese Stimmen gehen im Lärm des Shitstorms zwar unter, zeigen aber, dass die Liebe zur Serie noch nicht ganz verloren ist.

Ein Jubiläum, das niemand feiern will

Die Fallout 4: Anniversary Edition hätte ein schönes Zeichen sein können. Ein Update, das zeigt, dass Bethesda seine Community versteht und schätzt. Stattdessen ist sie zum Symbol geworden für alles, was Spieler an der heutigen Firmenpolitik kritisieren – fehlender Respekt vor der eigenen Fanbasis, technische Schlamperei und ein überholtes Monetarisierungsmodell.

Habt ihr das Update ausprobiert oder boykottiert ihr es komplett? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!