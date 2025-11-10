Fallout 4 Anniversary Edition – Warum das „definitive“ Upgrade so viele Spieler verärgert

Zehn Jahre Fallout 4, eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch statt Nostalgie sorgt Bethesda mit der Fallout 4 Anniversary Edition für Stirnrunzeln. Das „definitive“ Paket für PS5 und Co. soll laut Publisher alles bieten, was das postapokalyptische Herz begehrt: alle DLCs, technische Verbesserungen und über 150 Creation Club-Inhalte. Doch wer glaubt, das Upgrade sei ein Dankeschön an treue Fans, täuscht sich – Bethesda lässt sich das Jubiläum teuer bezahlen.

Wer Fallout 4 bereits besitzt, zahlt für das Upgrade rund 40 Euro. Das ist fast so viel, wie andere Studios für ein komplettes Remaster verlangen. Alternativ gibt’s das Gesamtpaket für knapp 60 Euro. Klingt nach viel Inhalt, doch der Teufel steckt im Detail, und der Community vergeht langsam der Humor.

Viel Glanz, wenig Substanz

Was drinsteckt? Laut Bethesda: sämtliche Erweiterungen plus das, was man früher im Creation Club einzeln kaufen konnte, also kleinere Inhalte wie Skins, Waffen oder neue Dogmeat-Varianten. Klingt nett, aber vieles davon gilt in der Community als kosmetischer Ballast ohne echten Mehrwert. Neue Quests oder tiefgreifende Gameplay-Änderungen, wie man sie aus Skyrim Anniversary Edition kennt, sucht man hier größtenteils vergeblich.

Auf Reddit machen Fans ihrem Ärger Luft. Viele bezeichnen den Preis als „unverhältnismäßig“ und kritisieren die schlechte Kommunikation: Eine klare Liste, welche Inhalte genau enthalten sind, fehlt bislang. Andere berichten von technischen Problemen – von Abstürzen bis hin zu fehlerhaften Menüs. Dass Bethesda sich beim „definitiven“ Jubiläums-Update solche Schnitzer leistet, sorgt verständlicherweise für Frust.

Zwischen Nostalgie und Abzocke

Die Diskussion erinnert stark an Skyrim Anniversary Edition. Damals gab’s ähnliche Kritik, aber wenigstens fühlte sich der Zusatzinhalt nach echtem Mehrwert an. Bei Fallout 4 wirkt vieles dagegen wie Recycling – hübsch verpackt, aber spielerisch dünn.

Natürlich, wer das Ödland seit Jahren nicht betreten hat, bekommt hier eine praktische Komplettversion. Doch wer bereits alle DLCs besitzt, steht vor einer absurden Wahl: Noch einmal 20 Dollar für kosmetische Goodies oder einfach verzichten.

Bethesda hätte dieses Jubiläum nutzen können, um Fallout 4 mit echten Verbesserungen zu feiern – überarbeitete Quests, bessere KI, feinere Balance. Stattdessen wirkt das Ganze eher wie ein teures Menü-Update.

Das Fallout 4 Anniversary Edition Upgrade zeigt, dass Nostalgie auch teuer verkauft werden kann. Für Neueinsteiger ist es ein solides Komplettpaket, für Veteranen dagegen kaum mehr als ein überteuertes DLC-Bundle. Bethesda riskiert damit, das Vertrauen jener Spieler weiter zu strapazieren, die das Studio einst groß gemacht haben.

Was meint ihr: Reicht euch das neue PS5-Upgrade, oder hättet ihr euch zum Jubiläum mehr verdient?