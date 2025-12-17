Fallout 4: Dezember-Patch verbessert Creations, Menüs und Stabilität

Ab sofort ist der neue Patch für Fallout 4 live. Bethesda konzentriert sich dieses Mal auf lang erwartete Verbesserungen im Umgang mit Creation-Club-Inhalten, der Benutzeroberfläche und der allgemeinen Stabilität. Besonders Konsolenspieler müssen allerdings noch auf die Speichererweiterung warten.

Die Änderungen beruhen maßgeblich auf dem Feedback der Community. So werden Probleme mit Creations-Paketen auf Steam behoben, ältere Speicherstände erkennen nun korrekt Creation-Club-Inhalte, und Warnhinweise erscheinen zuverlässig, wenn Inhalte deaktiviert, aber nicht gelöscht wurden. Für alle, die ihre Fallout-Welt mit Add-ons erweitern, bedeutet das deutlich weniger Kopfschmerzen beim Laden und Speichern.

Verbesserungen der Benutzeroberfläche und Navigation

Die UI hat einige Feinschliffe erhalten: Kategorienlisten überschneiden sich nicht mehr, Tasteneingaben funktionieren auf allen Plattformen – inklusive Steam Deck und ROG Ally – und fehlende Elemente wie Tastenlayouts oder Galerieansichten sind wieder korrekt sichtbar.

Auch Menütransparenz und die Sortierungsoption „Beste Ergebnisse“ wurden angepasst. Spieler profitieren zusätzlich von stabileren Eingaben im Creations-Menü und einer optimierten Handhabung beim schnellen Wiederöffnen des Stores oder bei Nutzung des PlayStation-Overlays.

Abstürze gehören dank des Patches weitgehend der Vergangenheit an. Probleme beim Herunterladen aller Creations, beim Laden älterer Daten, Inaktivität im Menü, Abmelden oder beim Verlassen des Creations-Menüs wurden adressiert, insbesondere auf PS4 und PS5. Auch seltene Abstürze nach Store-Käufen oder beim Start neuer Spiele mit aktivierten Creations wurden behoben.

Text, Lokalisierung und Feinschliff

Sonderzeichen wie Apostrophe werden jetzt ebenfalls korrekt angezeigt, und die Aufforderungen für Zusatzkäufe des Anniversary Upgrades passen in allen unterstützten Sprachen in den vorgesehenen Platz.

Für Fans heißt das konkret: stabileres Spiel, weniger Frust beim Umgang mit Creations und eine flüssigere Menü-Navigation, ein Schritt in Richtung eines runderen Spielerlebnisses, ohne dass man dafür auf neue Features warten muss. Die Speichererweiterung für Konsolen folgt im neuen Jahr, sodass auch dort die Wunschliste bald abgehakt werden kann.