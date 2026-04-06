Fallout 5: Bethesda blockiert externe Entwicklungen trotz Serien-Hype

Bethesda hält trotz personeller Engpässe und des Erfolgs der Amazon-Serie strikt an der exklusiven internen Entwicklung von „Fallout 5“ fest und verhindert damit aktiv zeitnahe neue Spiele-Releases.

Bethesda Game Studios unter der Leitung von Todd Howard verweigert externen Studios den Zugriff auf die Fallout-IP, wodurch die Marke trotz des massiven Erfolgs der TV-Serie auf unbestimmte Zeit ohne neuen Singleplayer-Ableger bleibt. Während das Team mit der Entwicklung von „The Elder Scrolls VI“ voll ausgelastet ist, wurde laut dem Xbox Two Podcast zufolge sogar ein bereits gestartetes Fallout-Projekt eines anderen Microsoft-Studios gestoppt, um die volle kreative Kontrolle im Kernteam zu behalten.

Bethesda blockiert den Output

Die aktuelle Strategie von Bethesda wird zunehmend als strategisches Hindernis für das Franchise gewertet. Branchen-Insider wie Jeff Grubb und Jeff Gerstmann berichten, dass ein unangekündigtes Fallout-Projekt bei einem Microsoft-eigenen Studio eingestellt wurde. Der Grund: Todd Howard und sein Team bevorzugen es, die Marke „im Haus“ zu behalten.

In der Praxis bedeutet das einen massiven Stillstand. Da die Entwicklung von Bethesda-Titeln mittlerweile ein Jahrzehnt oder länger in Anspruch nimmt, ist ein „Fallout 5“ vor den 2030er-Jahren unrealistisch. Historisch gesehen war die Auslagerung an externe Partner wie Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas) ein Erfolg, doch diese Option scheint aktuell – trotz der Zugehörigkeit beider Studios zu Microsoft – blockiert zu sein.

Verschwendung des Marketing-Momentums durch die TV-Serie

Die Prime-Serie hat Millionen neue Zuschauer erreicht und das Interesse an der Marke auf ein Rekordniveau gehoben. Dennoch gibt es außer dem Live-Service-Titel „Fallout 76“ und Next-Gen-Updates für alte Titel kein frisches Futter für die Spieler.

Verpasste Chancen: Der Hype der Serie verpufft ohne ein neues Flaggschiff-Spiel.

Der Hype der Serie verpufft ohne ein neues Flaggschiff-Spiel. Ressourcen-Konflikt: Bethesda priorisiert intern The Elder Scrolls VI, was Fallout zur Warteposition zwingt.

Bethesda priorisiert intern The Elder Scrolls VI, was Fallout zur Warteposition zwingt. Obsidian-Option: Trotz Fan-Forderungen bleibt eine Fortsetzung durch die New Vegas-Macher aus.

Wenn Microsoft und Bethesda den aktuellen Erfolg der Serie nicht in Software-Verkäufe ummünzen können, droht der Marke ein langfristiger Relevanzverlust. Die Forderung nach Remakes (wie dem gemutmaßten Fallout 3 Remake) oder Spin-offs durch andere interne Teams wie InXile oder Obsidian wird lauter, prallt aber an der restriktiven Markenführung Bethesdas ab.

Für Fans der Reihe ist die Nachricht ernüchternd: Wer auf ein klassisches Singleplayer-Fallout wartet, muss sich auf eine Wartezeit einstellen, die über eine Konsolengeneration hinausgehen könnte. Die Weigerung, die IP zu teilen, sorgt für ein künstliches Angebotsvakuum. Solange Bethesda die Kontrolle über die Kapazität stellt, bleibt Fallout ein Franchise im Winterschlaf, das sein Potenzial nur im Fernsehen, aber nicht auf dem PC oder der Konsole ausschöpft.

Vielleicht sollte Microsoft hier ein Machtwort sprechen und die entsprechenden Blockaden im eigenen Unternehmen austauschen.