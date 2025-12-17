Fallout 5: Bethesda klärt den Kanon – lässt die Story aber offen

Mit dem Start der zweiten Staffel von Amazons Fallout-Serie flammt eine alte Frage neu auf: Wo ordnet sich Fallout 5 zeitlich ein, und was bedeutet die TV-Adaption konkret für den nächsten Serienteil? Ein aktuelles BBC-Interview mit Todd Howard liefert darauf eine Antwort, die auf den ersten Blick eindeutig wirkt, bei genauerem Hinsehen aber bewusst vage bleibt.

Was Todd Howard wirklich zu Fallout 5 sagt

Die zentrale Aussage ist schnell zitiert: Fallout 5 werde in einer Welt existieren, „in der die Ereignisse der Serie passiert sind oder gerade passieren“. Das klingt nach einer klaren Ansage, ist es aber nur bedingt. Denn bestätigt wird damit vor allem eines: Die TV-Serie ist kanonisch. Ihre Geschehnisse sind Teil des offiziellen Fallout-Zeitstrahls und werden von Bethesda bei zukünftigen Spielen berücksichtigt. Mehr nicht.

Was nicht bestätigt wird, ist mindestens genauso wichtig. Es gibt keine Jahreszahl, keine Epoche, keinen Hinweis darauf, ob Fallout 5 vor, während oder nach der Serie spielt. Auch Aussagen zu Ort, Fraktionen oder Figuren fehlen vollständig. Wer also aus Howards Worten ableiten will, dass Fallout 5 automatisch zeitlich nach Staffel zwei angesiedelt sein muss, interpretiert mehr hinein, als tatsächlich gesagt wurde.

Diese Zurückhaltung passt zu Bethesdas aktueller Kommunikationsstrategie. Fallout 5 ist offiziell bestätigt, aber klar als langfristiges Projekt eingeordnet – erst The Elder Scrolls VI, dann Fallout. Konkrete Details würden Erwartungen schüren, die das Studio derzeit weder einlösen noch kontrollieren möchte. Stattdessen wird der Rahmen abgesteckt: gleiche Welt, gleiche Timeline, gleiche Lore-Verantwortung.

Warum der Serien-Kanon für Fallout 5 wichtig ist, aber wenig verrät

Für Fans ist das dennoch nicht bedeutungslos. Die Kanonisierung der Serie schränkt zukünftige kreative Freiheiten ein, im positiven wie im negativen Sinne. Große weltverändernde Ereignisse aus der Show lassen sich nicht ignorieren, Fraktionen und Machtverhältnisse müssen konsistent bleiben. Gleichzeitig eröffnet das neue narrative Anknüpfungspunkte, ohne sich auf direkte Adaptionen festzulegen.

Bemerkenswert ist auch, was Howard nicht sagt. Kein Versprechen von Crossover-Charakteren, kein Teaser auf bekannte Schauplätze, kein Versuch, Serienfans gezielt zum Spiel zu lenken. Stattdessen der nüchterne Hinweis, dass Menschen Fallout nun auch erleben können, ohne je einen Controller in die Hand zu nehmen, und damit trotzdem „echte Fans der Welt“ sind.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Der Text bestätigt nicht, wann Fallout 5 spielt. Er bestätigt lediglich, dass es innerhalb derselben erzählerischen Kontinuität angesiedelt sein wird wie die Serie. Das ist weniger konkret, als es manche Überschrift suggeriert, aber strategisch klug. Bethesda hält sich alle Optionen offen. Und genau das ist vermutlich auch der Punkt.