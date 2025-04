Fallout 5 – Hoffnung begraben: Neue Berichte dämpfen Erwartungen zum Release

Die Fallout-Serie steht wie kaum eine andere für endzeitliche Rollenspielkost mit Kultstatus – doch wer auf Fallout 5 hofft, sollte sich in Geduld üben. Viel Geduld. Ein neuer Bericht bringt wenig erfreuliche Nachrichten für die Fangemeinde: Der nächste große Serienteil ist offenbar weiter entfernt als bisher befürchtet.

Fallout 5: Ein Release in weiter Ferne

Zwar war bereits bekannt, dass sich Bethesda Game Studios aktuell auf The Elder Scrolls 6 konzentriert, doch wie weit Fallout 5 tatsächlich noch entfernt ist, verdeutlicht nun ein aktueller Leak des bekannten Xbox-Insiders Colt Eastwood. Laut ihm wird das Spiel frühestens 2030 oder gar 2031 erscheinen, obwohl es angeblich nicht durch andere Projekte zurückgehalten wird. Das ist nicht nur eine gefühlte Ewigkeit – das ist eine nukleare Dürre für Fans, die seit 2015 auf einen Nachfolger zu Fallout 4 warten. Gleichzeitig unterstreicht dies die Vermutung, dass Fallout 5 ein Next-Gen Titel wird.

Doch es kommt noch dicker: Selbst diese Prognose basiert auf der Voraussetzung, dass bei der Entwicklung von The Elder Scrolls 6 alles reibungslos läuft. Ein Wunschtraum, wenn man sich die Realität moderner AAA-Produktionen anschaut. Verzögerungen, Umstrukturierungen, technische Probleme – all das gehört mittlerweile zum Alltag der Spieleentwicklung. Und genau hier liegt das Problem: Fallout 5 hängt am Tropf von The Elder Scrolls 6. Und das erscheint … irgendwann. Vielleicht.

Spin-off statt Hauptspiel: Hoffnung liegt bei Obsidian

Ein kleiner Lichtblick am Horizont: Bethesda scheint bereit zu sein, die Zügel zumindest teilweise aus der Hand zu geben – aber nur für Spin-offs. So könnte ein Fallout-Ableger im Stil von New Vegas bei Obsidian Entertainment entstehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt – und immerhin war New Vegas für viele ohnehin das bessere Fallout 3. Doch was die „echte“ Fortsetzung angeht, ist Bethesda knallhart: Die Kernreihe bleibt Chefsache. Und die Chefetage ist ausgelastet.

Die Folge? Zwischen Fallout 4 und 5 könnten locker 15 Jahre oder mehr liegen. Ein trauriger Rekord – mit Ansage. Und während Starfield diesen riesigen Zeitraum maßgeblich verschlungen hat, bleibt die Frage, ob sich das wirklich gelohnt hat. Denn der Sci-Fi-Titel hat nicht ansatzweise den Hype ausgelöst, den Fallout oder Elder Scrolls über Jahre generierten.

Was bleibt, ist der Trost, dass auch dieser Bericht mit Vorsicht zu genießen ist. Zwar lag Eastwood in der Vergangenheit häufiger richtig, aber eben nicht immer. Bethesda und Xbox schweigen bislang zu den Gerüchten – und so bleibt den Fans aktuell nur eins: den Pip-Boy wieder einpacken und weiter warten.