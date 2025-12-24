Fallout 5: Neues Release-Update sorgt für Ernüchterung bei Spielern

Fallout-Fans sind leidensfähig. Anders lässt sich kaum erklären, warum man seit über zehn Jahren auf einen neuen Singleplayer-Ableger wartet und sich zwischendurch mit Fallout 76, Updates, Seasons und einer ziemlich guten TV-Serie trösten lässt. Doch spätestens seit Bethesdas jüngsten Aussagen ist klar, dass Fallout 5 kommt, aber eben nicht bald. Und das ist weniger Skandal als vielmehr Kalkül.

Bethesda hat zuletzt offen eingeräumt, dass Fallout 5 erst nach The Elder Scrolls VI an der Reihe ist. Ein Spiel, das selbst nach sieben Jahren seit dem ersten Teaser noch immer eher ein Versprechen als ein Produkt ist. Wer also gehofft hat, Fallout könnte heimlich vorgezogen werden, darf diese Hoffnung begraben. Die Release-Reihenfolge steht, und Bethesda rückt davon nicht ab.

Warum Fallout 5 bewusst auf sich warten lässt

Das wirkt frustrierend, ist aber logisch. Das Studio hat sich mit Starfield und zuvor Fallout 76 bewusst aus seiner Komfortzone bewegt, wenn auch mit durchwachsenen Ergebnissen. Fallout 76 war zum Launch ein Mahnmal dafür, was passiert, wenn Technik, Design und Erwartungshaltung nicht zusammenpassen. Starfield wiederum war ambitioniert, aber auch symptomatisch für Bethesdas aktuelle Schwächen: Größe statt Fokus, Systeme statt Seele.

Genau hier liegt der Knackpunkt für Fallout 5. Bethesda weiß, dass der nächste Hauptteil mehr sein muss als „Fallout 4, aber größer“. Todd Howard und sein Team betonen gegenüber GameInformer auffällig oft, wie viel sie aus Multiplayer, neuen IPs und Kritik gelernt haben. Das klingt nach PR und ist es teilweise auch. Aber es zeigt vor allem, dass Fallout 5 kein Schnellschuss werden soll, sondern ein Kurswechsel.

Interessant ist dabei, dass Fallout laut Bethesda intern nie wirklich pausiert hat. Fallout 76 wird weiterentwickelt, neue Projekte im Fallout-Universum sind angekündigt, aber noch nicht enthüllt. Das Franchise lebt, nur eben nicht dort, wo es die meisten Fans haben wollen: im klassischen Singleplayer-Rollenspiel mit klarer Story, moralischen Entscheidungen und einer Welt, die mehr erzählt als ihre Questmarker.

Was Bethesda aus Fallout 76 und Starfield gelernt hat

Emil Pagliarulo bringt es unfreiwillig auf den Punkt, wenn er von Spielen spricht, die man 200 oder 600 Stunden spielen kann. Genau das ist Fluch und Segen zugleich. Bethesda-Spiele sind Langzeitprojekte, für Spieler wie für Entwickler. Wer ein Fallout erwartet, das sich schnell wegspielen lässt, wird enttäuscht werden. Wer aber hofft, dass Bethesda die Lehren aus überambitionierten Systemen zieht und wieder stärker auf Atmosphäre, Konsequenzen und gutes Writing setzt, hat zumindest einen Grund, optimistisch zu bleiben.

Die unbequeme Wahrheit lautet also, dass Fallout 5 noch Jahre entfernt ist. Realistisch betrachtet sprechen wir eher über die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts als über einen nahen Release. Das ist bitter, aber auch eine Chance. Denn nach kleineren Rückschlägen kann sich Bethesda keinen weiteren Titel leisten, der technisch oder spielerisch hinterherhinkt. Immerhin wissen wir bereits, wo die Story von Fallout 5 eingeordnet wird, und das ist mehr, als alles andere, das bisher greifbar war.

Ob Bethesda diese Zeit nutzt, um Fallout neu zu erfinden – oder nur zu vergrößern –, wird entscheidend sein. Bis dahin bleibt Fallout 5 ein Versprechen. Und Bethesda steht mehr denn je in der Pflicht, dieses Versprechen auch einzulösen.