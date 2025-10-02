Fallout 76 – Burning Springs bringt neue Region und Bounty Hunting – Walton Goggins als Ghoul an Bord

Bethesda Softworks hat offiziell das nächste große Update für Fallout 76 angekündigt: Burning Springs, die bislang größte Kartenerweiterung des Spiels. Die neue Region führt Spieler in die Northwest-Region von Ohio, die Fans von Fallout 3 und New Vegas sofort vertraut vorkommen dürfte. Das Update kombiniert klassische Fallout-Atmosphäre mit frischen Gameplay-Elementen, die sowohl Neueinsteiger als auch Veteranen ansprechen sollen.

Burning Springs: Appalachia wie nie zuvor

Die wichtigste Neuerung ist die Storyline um den Rust King, einen intelligenten, aber extrem gewalttätigen Supermutanten. Er fungiert als zentrale Figur der neuen Region und fordert die Spieler in einem „pressure-cooker“-artigen Szenario, das die gesetzlosen Gefahren von Appalachia noch deutlicher spürbar macht. Die Quests führen euch durch verschiedene Subbiome, vom zentralen Hub Highway Town bis zu geheimnisvollen Außenposten, und setzen stark auf Erkundung und Survival-Mechaniken.

Ein Highlight von Burning Springs ist das neue Bounty-Hunting-System, das die Region thematisch stimmig ergänzt. Spieler können Grunt Hunts für leichtere Ziele absolvieren oder sich an die größeren Head Hunts wagen, öffentliche Events, die Teamplay erfordern. Belohnungen gibt es in Form von Erfahrung, Caps, legendären Items und neuen Mods, die gezielt auf Ghoul- oder Human-Spielstile zugeschnitten sind. Die Events finden zufällig in 20 verschiedenen Locations statt, sodass Wiederholung und Exploration gefördert werden.

Bounty Hunting und Walton Goggins als Ghoul

Und hier kommt der Clou: Walton Gogins, bekannt aus der gleichnamigen Amazon Prime-Produktion, leiht einem Ghoul in Burning Springs seine Stimme. Dieser Ghoul fungiert als Auftraggeber für die Bounty-Hunting-Missionen und verleiht dem Feature nicht nur einen unverwechselbaren Charakter, sondern sorgt auch für hörbare Starpower in Appalachia. Die Betonung der Stimme zeigt, dass Bethesda diesmal stärker auf narrative Tiefe und stimmungsvolle Inszenierung setzt.

Neben Story und Bounties gibt es zwei neue öffentliche Events. Gearing Up lässt Spieler gegen tamed Deathclaws antreten, während Sinkhole Solutions in einer ausgetrockneten Senke mit Rad-Scorpions konfrontiert. Beide Events liefern klare Ziele, reichlich legendäre Belohnungen und setzen auf unmittelbares, actionreiches Gameplay, weg von komplizierten Objectives, hin zu klassischem „Kill & Loot“.

Das Update baut auf den bisherigen Systemen auf: Raids, Ghoul-Spieloptionen, Angel-Mechaniken, das überarbeitete Camp-System und diverse Balancing-Patches. Mit Burning Springs erweitert Bethesda diese Mechaniken sinnvoll und integriert neue Features wie Arrazo-Cases und spezielle Quest-Belohnungen, die zum Erkunden anregen.

Für Spieler auf PC startet die öffentliche Testversion bereits morgen. Wer sich ein erstes Bild machen möchte, sollte auch die zahlreichen Videos der Fallout-76-Creator im Netz checken. Burning Springs verspricht die bislang umfangreichste Spielerfahrung in Fallout 76 – und mit Walton Gogins als Ghoul bekommt die postapokalyptische Welt endlich die Stimme, die sie verdient.