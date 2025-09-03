Fallout 76 – C.A.M.P.-Sanierung bringt neue Freiheiten und Kampf-Überarbeitung

Fallout 76 hat in den vergangenen Jahren viele kleine und große Updates gesehen, doch das aktuelle „C.A.M.P.-Sanierung“-Update gehört klar zu den umfassenderen. Bethesda greift gleich an zwei Stellen an, die Spieler besonders beschäftigen: beim Bauen und beim Kampf.

Mehr Freiheit beim Bauen

Im Zentrum stehen die gelockerten Bauregeln im Abenteuermodus. Wer bisher an starren Platzierungsbeschränkungen gescheitert ist, darf jetzt kreativer werden. Wände überlappen, Stockwerke schweben oder Stromkabel quer durchs C.A.M.P. legen – vieles, was früher unmöglich war, funktioniert nun. Dazu gibt es drei Platzierungsmodi (Einrasten, Kollision, Frei), die Bastler fast grenzenlose Freiheit geben.

Ebenfalls überarbeitet wurde das Werkstatt-Menü in Fallout 76. Mit neuen Haupt- und Unterkategorien, einem klareren Modifizieren-Menü und komfortablen Filtern finden Spieler schneller, was sie brauchen. Eine der meistgewünschten Neuerungen ist außerdem da: Gegenstände lassen sich sperren, sodass versehentliches Verschrotten oder Verkaufen der Vergangenheit angehört.

Kampf-System bekommt Feinschliff

Parallel läuft die Überarbeitung der Kämpfe, die Bethesda schon länger vorbereitet. Mit dem aktuellen Patch gibt es spürbare Änderungen:

Manuelles Zielen fühlt sich dank weniger Rückstoß und besserer Präzision deutlich flüssiger an.

fühlt sich dank weniger Rückstoß und besserer Präzision deutlich flüssiger an. V.A.T.S. berechnet Trefferchancen jetzt konsistenter und transparenter.

berechnet Trefferchancen jetzt konsistenter und transparenter. Nah- und Fernkampfwaffen verursachen mehr Schaden, Reichweiten wurden angepasst.

verursachen mehr Schaden, Reichweiten wurden angepasst. Schaden-über-Zeit-Effekte (Feuer, Gift, Blutung) sind stärker.

Auch Mods und Perks wurden umfangreich überarbeitet, damit Builds flexibler und nachvollziehbarer bleiben. Bethesda geht hier recht tief ins Balancing und versucht, alte Ausreißer zu glätten.

Saison 22: Trendiges Heim

Passend zu den Bau-Freiheiten startet auch die neue Saison „Trendiges Heim“. Spieler können moderne Möbel, Dekorationen und Belohnungen freischalten, die perfekt ins neue Werkstatt-System passen.

Mit der C.A.M.P.-Sanierung erfüllt Bethesda gleich mehrere lang gehegte Wünsche der Community. Bauen wird freier, komfortabler und fehlerresistenter, während die Kämpfe mehr Gewicht und Präzision erhalten. Fallout 76 ist damit ein weiteres Stück weg von seinem holprigen Start und präsentiert sich heute als solides Online-Rollenspiel, das vor allem für kreative Spieler viel bietet.

Alle Änderungen zum C.A.M.P.-Revamp-Update gibt es unter diesem Link.