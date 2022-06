Fallout 76 – Season 9: Herz aus Stahl startet in Kürze

Bethesda startet in Kürze in die Season 9: Herz aus Stahl in Fallout 76. Spieler reisen darin nach Dread Island – eine mysteriöse Insel auf der die Famous Flying Franklyn Family abstürzt.

Die Saison 9 geht mit dem „Härteprüfung“-Update einher, welches drei neue öffentliche Events mit sich bringt. Zudem gibt es einen neuen Community-Kalender für die Monate Juni bis September, der alle anstehenden Updates und Events zusammenfasst.

Während eines Testflugs um die Welt stürzt die The Famous Flying Franklin Family auf der mysteriösen Dread Island ab. Einzig ihre beiden Kinder und der Aggressotron-Bodyguard H-4RT haben überlebt. Die Aufgabe der Spieler besteht darin, die Rätsel und Gefahren der Insel zu überstehen, indem man auf dem neuen Spielbrett aufsteigt und dabei einzigartige neue Belohnungen abstaubt.

Hierfür sind folgende Aktivitäten verfügbar:

S.C.O.R.E. VERDIENEN – Schließt Ingame-Aktivitäten ab, verdient S.C.O.R.E.-Punkte und schreitet auf dem Spielfeld voran. Es gibt die unterschiedlichsten täglichen und wöchentlichen Challenges. Sie reichen von Kaugummikauen bis hin zum Erlegen von Kreaturen in verstrahlten Zonen.

AUFSTEIGEN – Sammelt genug S.C.O.R.E., um Rang 100 zu erreichen – oder gebt 150 Atome pro Rang aus, um voranzukommen. Schnappt euch jetzt ein paar Atome oder verdient sie als Aufstiegsbelohnung während Saison 8.

BELOHNUNGEN FREISCHALTEN – Für jeden Rangaufstieg gibt’s tolle Belohnungen für euer Konto: einzigartige Outfits oder C.A.M.P.-Gegenstände, Waffen-Skins oder Powerrüstungs-Lackierungen, Verbrauchsgegenstände, Skill-Karten-Pakete oder Währung.

Den kompletten Community-Kalender und die entsprechenden Belohnungen lassen sich auf der offiziellen Webseite einsehen.

Die Season 9: Herz aus Stahl startet am 14. Juni 2022.