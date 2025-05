Fallout 76 taucht ab – Mit dem Angel-Update „Leichte Wasser“ beginnt der Sommer im Ödland

Wer hätte gedacht, dass man im nuklearen Ödland irgendwann einmal die Angelrute auswerfen würde, statt Kugeln zu verschießen? Mit dem kommenden Fallout 76-Update „Leichte Wasser“ wird genau das Realität. Ab dem 3. Juni verwandelt sich Appalachia in ein postapokalyptisches Fischparadies, in dem statt Raider plötzlich Flussbarsch und Axolotl die Hauptrolle spielen.

Doch das neue Feature ist mehr als nur eine spaßige Nebenbeschäftigung. Bethesda hat ein komplexes, variables Angel-System eingeführt, das Spieler mit unterschiedlichen Ruten, Ködern, Wetterlagen und Fangplätzen experimentieren lässt. Wer denkt, das sei nur Beiwerk, irrt gewaltig: Die Fischvielfalt reicht von alltäglichen Beißern über seltene Axolotl bis hin zu legendären Monstern, bei denen man unweigerlich an alte Anglerlatein-Geschichten denken muss.

Von Fischhappen bis Einsiedlerkrebs – Belohnungen für passionierte Petrijünger

Angeln in Fallout 76 ist keine reine Freizeitbeschäftigung – der Fang hat handfeste Vorteile. Die gefangenen Fische können gegessen, verkocht oder gegen Items eingetauscht werden. Wer seinen Fang dem riesigen Einsiedlerkrebs Linda-Lee opfert (ja, richtig gelesen), bekommt dafür sogar legendäre Gegenstände.

Neu ist auch eine mehrstufige Questreihe, in der ihr eure erste Angelrute bekommt und Schritt für Schritt tiefer ins neue Feature eintaucht. Gleichzeitig startet Saison 21: Leichte Wasser, die euch mit Angel-Challenges, Ruten-Upgrades und maritimen C.A.M.P.-Gegenständen belohnt. Statt auf Monsterjagd zu gehen, lohnt sich also ein Abstecher ans nächste Gewässer – Schwimmflügel nicht vergessen.

Einfaches Prinzip: Wenn man in einem Gewässer schwimmen kann, kann man auch angeln. So einfach, so genial. Der Clou liegt in der Kombination von Köder, Umgebung und Rute – und das motiviert, immer neue Kombinationen auszuprobieren.

Sommer, Sonne, Strahlenwerte – Fallout 76 findet seinen Chill-Modus

Leichte Wasser ist nicht nur ein saisonales Update: Fallout 76 will nicht nur gefährlich, sondern auch gemütlich sein. Die Mischung aus entspannter Fischerei, taktischem Gameplay und belohnender Progression macht das Update zu einem der originellsten Inhalte der jüngeren Fallout-Geschichte.

Also: Gummistiefel an, Rute geschultert – und ab ans verstrahlte Wasser. Appalachia hat selten so entspannend gewirkt.