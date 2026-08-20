Fallout 76: Termin zum echten Performance-Upgrade steht fest

Bethesda hebt das Ödland im Herbst mit einem Gen-9-Booster für PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf ein zeitgemäßes Niveau. Gleichzeitig kehren verpasste Saisons zurück. Am 15. September geht es los.

Der längst überfällige Technik-Sprung

Kein Ruckeln mehr in verstrahlten Zonen. Bethesda spendiert „Fallout 76“ am 15. September einen gezielten Gen-9-Booster, der auch älteren Konsolen spürbar auf die Sprünge hilft. Höhere Framerates, eine deutlich stabilere Leistung und schärfere Grafiken stehen auf dem Plan. Ein Schritt, der längst fällig war.

Die Engine pfeift auf PS5 und Xbox Series X seit Jahren aus dem letzten Loch. Jetzt bekommt das Entwicklerteam die nötigen Werkzeuge, um jede Plattform einzeln zu optimieren.

Mörderische Jagd und neues Crafting

Mitten in dieser technischen Überholung landet das Herbst-Update „Der Schlitzer“. Bethesda inszeniert hier eine Jagd auf einen mörderischen Fanatiker. Ihr sucht nach Hinweisen, grabt namenlose Gräber auf und schlagt Befälle der Schlitzer-Bande auf der Karte zurück. Als Belohnung winken eine neue Powerrüstung und die Nahkampfwaffe „Super-Schlitzer“. Dazu zieht eine neue Werkbank-Funktion ein. Legendäre Mods von über 80 einzigartigen Waffen lassen sich künftig direkt anpassen.

Das eigentliche Highlight bleibt aber das technische Fundament. Wer „Fallout 76“ auf den aktuellen Konsolen gestartet hat, kennt die zähe Performance. Abstürze beim Camp-Bau und Einbrüche der Bildrate bei großen Events gehörten bisher zum frustrierenden Alltag. Wenn die Technik endlich flüssig läuft, verändert das gesamte Spielgefühl im Ödland. Inhalts-Updates machen eben erst Spaß, wenn die Bildrate nicht dauernd in die Knie geht.

Alte Saisons feiern ihr Comeback

Parallel schraubt Bethesda am Grind. Mit den „Vorherigen Saisons“ läuft ab dem Herbst-Update immer eine alte Saison parallel zur aktuellen. Ihr nutzt eure verdienten Tickets einfach dort, wo ihr wollt. Verpasste Skins oder C.A.M.P.-Items lassen sich so nachträglich freischalten. Belohnungen aus der Vergangenheit müssen allerdings der Reihe nach abgearbeitet werden. Wer damals schon alles geholt hat, bekommt zumindest ein paar neue Gegenstände. Über die nächste alte Saison darf die Community direkt auf Discord und Reddit abstimmen. Ein fairer Deal.

Flüssige Bildraten und Stabilität waren in Appalachia bisher reine Glückssache. Wenn der Gen-9-Booster hält, was Bethesda verspricht, gewinnt der Titel massiv an Reiz. Gute Inhalte bringen schlicht nichts, wenn die Bildrate ständig einbricht. Die Weichen stehen damit endlich richtig.

Werdet ihr euch für den Gen-9-Booster noch einmal ins Ödland wagen oder kommt die native Konsolen-Optimierung nach all den Jahren schlicht zu spät für euch?