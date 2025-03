Fallout 76: Werde zum Ghul und entfessle deine verwilderte Seite

Es gibt frische Radioaktivität in Appalachia! Mit dem neuen Update Der innere Ghul bringt Fallout 76 eine düstere, aber verlockende Möglichkeit: Spieler können nun selbst zu Ghulen werden. Das Update ist kostenlos für alle und öffnet die Tür zu einer völlig neuen Spielweise. Wer die spezielle Quest abschließt (ab Stufe 50), kann seinen Charakter dauerhaft in einen Ghul verwandeln – eine Premiere in der Geschichte von Fallout!

Ein Leben als Ghul – Fluch oder Segen?

Als Ghul zu spielen ist weit mehr als nur eine optische Veränderung. Die Bewohner von Appalachia begegnen Ghulen mit Misstrauen oder gar Aggression. Wer trotzdem mit NPCs und Fraktionen interagieren möchte, kann eine Tarnung verwenden – oder sich eben ganz der verwilderten Seite hingeben. Doch Ghulisierung hat nicht nur gesellschaftliche Auswirkungen: Ghul-Charaktere sind immun gegen Strahlungsschaden und nutzen radioaktive Zonen sogar zur Heilung. Zusätzlich gibt es exklusive Perks, darunter 30 neue Ghul-spezifische Skill-Karten, die das Gameplay völlig verändern.

Ein entscheidendes Element ist die Verwilderungsanzeige, die Hunger und Durst ersetzt. Wer sie leer werden lässt, riskiert die völlige Verwilderung – oder genießt den Wahnsinn in vollen Zügen. Es liegt ganz bei den Spieler:innen, wie weit sie gehen wollen.

Falls das Ghul-Dasein doch nicht das Wahre ist, gibt es eine einmalige Chance zur Rückverwandlung. Wer jedoch erneut zum Ghul werden möchte, muss eine Marke im Atomic Shop erwerben. Der Wechsel zwischen Mensch und Ghul ist also eine wohlüberlegte Entscheidung.

Saison 20: „Das Leuchten des Ghuls“

Passend zum neuen Update startet auch Saison 20: Das Leuchten des Ghuls. Neben neuen Belohnungen gibt es stimmige C.A.M.P.-Gegenstände, mit denen sich das eigene Heim in eine wahre Strahlenoase verwandeln lässt. Der Trailer zur Saison zeigt, was euch erwartet.

Der innere Ghul ist ab sofort auf Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar. Das Spiel ist zudem über Xbox Game Pass und PlayStation Plus Extra spielbar. Es war noch nie so aufregend, sich der dunklen Seite hinzugeben – wagt ihr den Schritt in die Ghul-Welt?