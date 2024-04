Fallout: Amazon TV-Serie startet früher, Season 2 bestätigt

Amazon hat den Starttermin der Fallout TV-Serie nach vorn gezogen und darüber hinaus eine gratis Episode angekündigt. Derweil gibt es erste Details zur Season 2 von Fallout.

Statt wie geplant am 11. April, werden alle 8 Episoden der Season 1 bereits am morgigen Mittwoch bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Das gilt jedenfalls für den US-Start, während dies für Deutschland mitten in der Nacht zum Donnerstag um 3 Uhr bedeutet. Damit überrascht Amazon die Fans erneut, so wie es bereits bei The Boys, Gen V, The Terminal List oder Reacher der Fall war, die ebenfalls kurzfristig vorgezogen wurden.

Fallout: Kostenlose TV-Episode bei Twitch

Gleichzeitig wird die erste Episode kostenlos über verschiedene Streaming-Kanäle zu sehen sein, um damit noch mehr Zuschauer für Fallout zu begeistern. Die Produktion von Jonathan Nolan wurde mit einem erheblichen Aufwand produziert, weshalb ein Erfolg fast unausweichlich ist.

Wer die kostenlose Episode nicht verpassen möchte, kann diese auf Twitch unter folgenden Kanälen finden, wo diese mit möglichen Kommentaren der Streamer zu sehen sein wird.

/Shroud

/BrookAB

/TheOnlyRyann

/DEERE

/CohhCarnage

/KingGothalion

/ThatBronzeGirl

/DansGaming

/SweetTails

/Elspeth

/Techniq

/Swiftor

/GassyMexican

/Tooniversal

/bloodyfaster

Basierend auf der Videospielvorlage erzählt Fallout die Geschichte von Arm und Reich in einer Welt, in der es fast nichts mehr gibt. Zweihundert Jahre nach der atomaren Apokalypse sind die Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, in die verstrahlte Hölle zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben. Hier lernen Zuschauer Lucy (Ella Purnell) kennen, eine optimistische Bunkerbewohnerin mit typisch amerikanischer „Can Do“-Mentalität. Ihre friedliebende und idealistische Natur wird jedoch auf eine harte Probe gestellt, als sie gezwungen ist, an die Oberfläche zu gehen, um ihren Vater zu retten.

Fallout: Season 2

Die Season 2 von Fallout ist ebenfalls in Planung, allerdings gibt es hier kleinere Änderungen in Bezug auf das Set. Dieses zieht laut Variety nach Kalifornien um, da sich die Produktionsfirma an diesem Standort über einen 25 Millionen US-Dollar Steuervorteil freuen kann.

Laut der California Film Commission werden einige Szenen allerdings auch wieder in Kanada gedreht, da auch die Season 1 nicht ausschließlich in New York und Umgebung stattfindet. Die Dreharbeiten zur Season 2 starten voraussichtlich im September.