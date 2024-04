Fallout: Beeindruckender Start ebnet den Weg für Season 2

Die Fallout TV-Serie bei Amazon Prime ist so erfolgreich gestartet, dass umgehend eine Season 2 bestätigt wurde. Die erste Season gehört derzeit zu den Top 3 der meistgesehenen Titel auf Prime Video und ist die am häufigsten angesehene Staffel seit Die Ringe der Macht.

Basierend auf der erfolgreichen Videospielserie erzählt Fallout die Geschichte von Haben und Nichthaben in einer Welt, in der es fast nichts mehr zu haben gibt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die sanftmütigen Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, in die verstrahlte Hölle zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben.

Eine typische Fallout-Geschichte

Lucy (Ella Purnell) ist eine optimistische Bunkerbewohnerin mit typisch amerikanischer „Can Do“-Mentalität. Ihre friedliebende und idealistische Natur wird auf eine harte Probe gestellt, als sie gezwungen ist, an die Oberfläche zu gehen, um ihren Vater zu retten. Maximus (Aaron Moten) ist ein junger Soldat der militärischen Gruppe Brotherhood of Steel. Er ist bereit, alles zu tun, um die Ziele der Bruderschaft voranzubringen und für Recht und Ordnung im Ödland zu sorgen. Ghoul (Walton Goggins) ist ein moralisch fragwürdiger Kopfgeldjäger, der seit 200 Jahren durch die postnukleare Welt streift.

Diese unterschiedlichen Parteien prallen in Fallout aufeinander, als sie einem Artefakt eines mysteriösen Forschers hinterherjagen, das das Potenzial hat, die Machtverhältnisse in der Welt radikal zu verändern. Das kommt so gut bei den Zuschauern an, dass Amazon kurz und knapp die Season 2 bestätigt hat.

FALLOUT will be back for SEASON 2. pic.twitter.com/zQ7pJXz7V1 — Prime Video (@PrimeVideo) April 18, 2024

Der Erfolg der Prime Serie beflügelt außerdem die komplette Spielreihe, die derzeit überall wieder gefragt ist. Ob Fallout 76, Fallout 4 oder Fallout Shelter, überall wollen die Zuschauer persönlich in die Welt von Fallout eintauschen und bringen die Serie auch ohne neuen Release zurück in die Charts.

Am 25. April erscheint zudem das PS5-Upgrade für Fallout 4, während die Entwicklung von Fallout 5 bereits in Planung ist. Der Release ist allerdings noch Jahre entfernt.