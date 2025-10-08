Fallout Day 2025 angekündigt, kommt das Fallout 3 Remaster?

Fallout Day 2025 steht vor der Tür, und Bethesda sorgt wieder für Vorfreude bei seinen Fans. Jährlich nutzen die Entwickler den Termin, um Updates zu Fallout-Spielen zu zeigen und die Community zusammenzubringen. Für viele ist dieser Tag fast so wichtig wie Weihnachten, zumindest für Gamer, die mit Vaults und Pip-Boys groß geworden sind.

Dieses Jahr findet die Live-Übertragung am 23. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Direkt danach läuft die Charity-Show FalloutforHope, bei der Spenden für Kinder und Familien gesammelt werden, die in schwierigen Zeiten Unterstützung brauchen. Ein schöner Nebeneffekt, der Fallout Day 2025 nicht nur zu einem Gaming-Event, sondern auch zu einem sozialen Anlass macht.

Was Bethesda bisher verraten hat

Offiziell bleibt Bethesda zurückhaltend. Das Unternehmen spricht nur von „News zu bestehenden Fallout-Titeln“ und kommenden Fan-Events. Es gibt keine Bestätigung für konkrete Spieleankündigungen, DLCs oder Remaster. Fallout 76-Fans dürfen aber hoffen: Letztes Jahr gab es reichlich neue Inhalte, also ist eine Fortsetzung dieses Trends nicht ausgeschlossen.

📅 Save the date! Our annual #FalloutDay Broadcast will be streaming live on October 23 at 1pm ET, with the FalloutforHope post-show immediately following.



Tune in for the latest news about our existing Fallout games, community celebrations, and upcoming fan events! pic.twitter.com/hOSbioXena — Fallout (@Fallout) October 8, 2025

Die Gerüchte um Fallout 3

Am spannendsten für die Community bleibt die Frage: Kommt ein Fallout 3 Remaster? Es gibt keine harten Hinweise, nur Spekulationen. Fallout 3 gehört zu den Klassikern der Reihe, und Bethesda könnte einen modernen Re-Release gut vermarkten. Technisch wäre ein Remaster für PS5 und Xbox Series X machbar, inklusive verbesserter Texturen, stabilerer Framerate und vielleicht sogar Raytracing. Ob Bethesda wirklich den Schritt wagt, bleibt abzuwarten – Fallout Day könnte die Bühne für die große Enthüllung sein.

Als langjähriger Beobachter der Serie würde ich sagen: Die Wahrscheinlichkeit ist da, aber sie ist nicht garantiert. Bethesda wird sich hüten, zu viel zu verraten, um die Spannung hochzuhalten. Spieler sollten Fallout Day einschalten, allein schon für mögliche Ankündigungen zu Fallout 76, Fan-Events und die Charity-Initiative. Wer ein Remaster von Fallout 3 hofft, sollte den Livestream auf keinen Fall verpassen.