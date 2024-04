Fallout: Kultiger Soundtrack kommt auf Vinyl und sieht richtig schick aus

Für die Vinyl-Pressung haben sich io9 und Lakeshore Records allerdings für die Originalmusik entschieden, die eigens für die Prime-Serie komponiert wurde. Dahinter steht der Komponist Ramin Djawadi, der zuvor an Game of Thrones und Westworld gearbeitet hat. Ganze 21 Songs und Tracks sind darauf vertreten. Eine Hörprobe dazu gibt es unter diesem Link .

Fallout verzeichnet nicht nur bei den Spielen gerade Millionen neue Fans, die TV-Serie wurde alleine in der ersten Woche über 5 Millionen Mal gestreamt. Ein beispielloser Erfolg einer Videospiel-Adaption, für die umgehend eine Season 2 bestellt wurde. Wer derzeit noch das Season Debüt schaut, dem wird wahrscheinlich nicht der fantastische Soundtrack entgangen sein, der immer wieder eingespielt wird. Dieser wird von Musikern und Legenden wie unter anderem Johnny Cash beigesteuert und bedient sich mitunter dem Rhythm and Blues-Genre.

