Fallout: New Vegas 2 wird greifbar – Xbox-Chefin plant die RPG-Offensive

Gerüchte um eine Schließung von Obsidian Entertainment sind vom Tisch, stattdessen rückt ein Nachfolger zu „Fallout: New Vegas“ in den Bereich des Möglichen.

Branchen-Insider Jason Schreier stellte klar, dass das Studio trotz des aktuellen Xbox-Umbruchs sicher ist. Schlimmer noch für die Konkurrenz: Durch die neue Strategie von Xbox-Chefin Asha Sharma könnte ein neues Fallout von Obsidian deutlich schneller Realität werden als gedacht.

Die Wende beim Xbox-Reset

Die Aufregung im Netz war riesig. Berichte machten die Runde, Obsidian Entertainment stünde im Zuge des harten Sparkurses von Microsoft auf der Abschussliste. Alles Quatsch. Jason Schreier hat die Wogen geglättet. Das Studio bleibt.

Gleichzeitig lieferte der Insider eine fette Überraschung zur Fallout-Lizenz. Zwar befindet sich aktuell kein Ableger bei Obsidian in aktiver Entwicklung, das könnte sich aber extrem schnell ändern. Grund dafür ist die neue Roadmap von Xbox-Chefin Asha Sharma. Ihr Fokus liegt klar auf den ganz großen Marken. Halo, Elder Scrolls und eben Fallout sollen erheblich beschleunigt werden.

Genau hier kommt Obsidian ins Spiel.

Die überfällige Mojave-Rückkehr

Bethesda selbst ist bis zum Hals mit „The Elder Scrolls 6“ beschäftigt. „Fallout 5“ kommt nach aktuellen Schätzungen erst weit nach 2030. Eine Ewigkeit für uns Spieler, besonders nach dem Mega-Hype rund um die Amazon-Serie. Die Lücke ist riesig. Obsidian wäre die logische Allzweckwaffe, um diese Jahre zu überbrücken. Sie haben das Original-New Vegas gebaut und die Fans fordern die Fortsetzung seit über einem Jahrzehnt.

Ein Problem bleibt jedoch. Die alte Garde von damals ist zu großen Teilen nicht mehr im Studio. Viele Autoren und Designer haben Obsidian längst verlassen. Ein neues Team könnte sich also entscheiden, komplett eigene Wege zu gehen, anstatt die alte Mojave-Wüste zu kopieren. Das Risiko, am unerreichten Status des Vorgängers zu scheitern, ist verdammt hoch.

Die Chancen für ein neues Fallout von Obsidian standen nie besser, weil Xbox die Marke jetzt melken muss. Ob es am Ende ein echtes „Fallout New Vegas 2“ mit dem alten Geist wird oder ein moderner Reboot, bleibt das große Fragezeichen.

Welche Fraktion oder welche ungelöste Story aus dem ersten New Vegas muss in einer Fortsetzung zwingend aufgegriffen werden, damit sich das Spiel wie ein echter Nachfolger anfühlt?