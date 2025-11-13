Fallout New Vegas Remaster: Insider deutet Rückkehr des Kult-RPGs an

Fans von Fallout New Vegas haben über Jahre darauf gehofft, dass Obsidian Entertainments Endzeit-Klassiker eine zweite Chance bekommt. Jetzt scheint sich genau das anzubahnen. Laut dem Xbox-Insider Jez Corden soll ein Remaster des Kult-RPGs tatsächlich in Planung sein. Die Information stammt aus einem Social-Media-Post, in dem Corden auf einen Fan reagierte, und beiläufig erwähnte, dass Fallout New Vegas „auch kommt“.

Das klingt unscheinbar, ist aber nicht ganz abwegig. Denn erst kürzlich tauchten Berichte über ein Fallout 3 Remaster auf, das sich offenbar ebenfalls bei Bethesda in Entwicklung befindet. Nach dem erfolgreichen Oblivion Remaster wäre das die nächste Neuauflage eines Klassikers, und Fallout New Vegas würde diese Reihe perfekt fortsetzen.

Warum Fallout New Vegas mehr ist als Nostalgie

2010 erschien Fallout New Vegas als Spin-off, entwickelt von Obsidian, den Machern von The Outer Worlds und Avowed. Trotz technischer Probleme bei Release gilt das Spiel bis heute als das erzählerisch stärkste Fallout überhaupt. Seine komplexen Fraktionen, moralischen Grauzonen und die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen, haben ihm Kultstatus eingebracht.

Ein modernes Remaster könnte diesen Stärken neues Leben einhauchen, und endlich dafür sorgen, dass Fallout New Vegas auch technisch zu seinem Ruf passt. Besonders spannend wäre, ob Xbox die Gelegenheit nutzt, um Obsidian stärker einzubinden. Immerhin besitzt Microsoft nun sowohl Bethesda als auch Obsidian – und die Fans träumen längst von einem „New Vegas 2“.

Zwischen Hoffnung und Realität

Wie konkret das Projekt wirklich ist, bleibt unklar. Weder Bethesda noch Xbox haben das Remaster bisher bestätigt. Da das Fallout 3 Remaster vermutlich zuerst erscheint, dürfte Fallout New Vegas ohnehin noch länger entfernt sein, vermutlich eher gegen Ende dieser Konsolengeneration.

Sollte der Insider aber recht behalten, wäre das ein echtes Geschenk an die Community. Fallout New Vegas ist mehr als ein nostalgischer Rückblick, es steht für eine Zeit, in der Entscheidungen im Spiel wirklich Konsequenzen hatten. Vielleicht ist genau das, was das Franchise jetzt wieder braucht.

Was denkt ihr: Braucht Fallout New Vegas ein Remaster – oder sollte Bethesda die Energie lieber in ein echtes Sequel stecken?