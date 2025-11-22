Fallout Pip-Boy 3000 – Die erste voll funktionsfähige Replica wird Realität

Es gibt Videospiel-Gadgets, die nett anzusehen sind, und dann gibt es Momente, in denen ein Stück Spielgeschichte plötzlich greifbar wird. Genau diesen Schritt macht jetzt die Fallout Pip-Boy 3000 Replica, die The Wand Company als erstes vollständig funktionsfähiges, tragbares 1:1-Modell des ikonischen Armbands aus Fallout 3 und Fallout New Vegas veröffentlicht. Und ja: Dieses Ding ist nicht nur Deko.

Ein Sammlerstück, das weit über „Replica“ hinausgeht

Was sofort auffällt, ist die Materialtreue. Die Front besteht aus massivem Druckguss-Metall, das Gehäuse aus präzise gefertigtem ABS-Kunststoff, innen schmiegt sich ein Memory-Foam-Kragen ums Handgelenk. Die Macher haben die Geometrie direkt aus dem Spiel übernommen, was bedeutet, dass dieses Gerät nicht einfach inspiriert ist, sondern exakt der digitalen Vorlage entspricht.

Im Inneren steckt ein IPS-LCD-Screen, der einen Großteil der bekannten In-Game-Menüs, Anzeigen und Animationen originalgetreu darstellt. Besonders charmant: Der Pip-Boy dient gleichzeitig als vollwertige Uhr inklusive Alarmfunktion, wenn er auf dem beiliegenden Metallständer steht. Der sieht aus wie eine Mini-Vitrine, und wirkt fast schon wie ein Museumsstück für den Schreibtisch.

Wer in diesem Jahr auf der Gamescom zugegen war, konnte bereits einen Vorgeschmack auf den ausgestellten Pip-Boy 3000 bekommen.

Spielereien, Funktionen, und ein echter Mehrwert für Fans

Das Highlight für viele dürfte sein, dass man Atomic Command direkt auf dem Gerät spielen kann. Keine App, kein Zusatzgerät – das Minigame läuft wirklich auf dem Pip-Boy. Dazu kommen Features wie eine FM-Radio-Antenne, USB-C-Ladefunktion und ein Zubehörpaket, das unter anderem einen Spacer zur Anpassung an verschiedene Armgrößen enthält.

Mit knapp 724 Gramm bringt das Gerät etwas Gewicht mit, aber das gehört bei einem authentischen Metallgehäuse fast schon dazu. Die Replica ist tragbar, aber klar: Sie richtet sich an Sammler, die ein hochwertiges Ausstellungsstück wollen, das notfalls auch „in Aktion“ funktionieren kann.

Wichtig für alle, die sofort bestellen wollen: Es handelt sich um ein Pre-Sale-Produkt, das voraussichtlich im Juni 2026 ausgeliefert wird. Der Preis liegt bei 299 US-Dollar.

Warum diese Replica einen anderen Stellenwert hat

Viele Fallout-Merch-Produkte sind nett, manche hochwertig, aber kaum etwas schafft den Sprung von Fanartikel zu ernstzunehmendem Sammlerstück. Die Fallout Pip-Boy 3000 Replica wirkt genau wie ein solches Grenzobjekt. Funktional, technisch sauber umgesetzt, hochwertig gefertigt und nah genug am Spiel, um echtes Nostalgiegefühl auszulösen.

Die Frage ist eher: Wird das der neue Standard für Videospiel-Requisiten? Und wie lange dauert es, bis das nächste ikonische Gerät denselben Weg in die Realität findet?