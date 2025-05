Fallout Remaster? Warum das legendäre Rollenspiel aus 1997 wohl nie zurückkehren wird

Die Euphorie rund um das erfolgreiche Oblivion Remastered hat viele Fans in Aufruhr versetzt – wenn Oblivion ein modernes Comeback feiern kann, warum nicht auch Fallout? Das 1997 veröffentlichte postapokalyptische Rollenspiel von Interplay ist bis heute Kult. Doch Tim Cain, einer der kreativen Köpfe hinter dem Ur-Fallout, hat in einem 17-minütigen Video auf seinem YouTube-Kanal für Ernüchterung gesorgt. Seine Worte sind klar: Ein Remaster ist nicht nur unwahrscheinlich – es ist nahezu unmöglich.

Der Grund? Eine Mischung aus zerstörtem Quellcode, veralteter Technik und rechtlichen Fallstricken, die selbst Vault-Tec nicht hätte überleben können.

Zerstört, vergessen, verloren: Der Fallout-Quellcode ist Geschichte

Cain beginnt sein Video mit einem Paukenschlag: Als er Interplay verließ, wurde ihm unmissverständlich klargemacht, dass er keine Kopien des Spiels behalten dürfe – nicht mal für private Projekte. Also tat er, was man in einem dystopischen Setting erwarten würde: Er vernichtete alles. Quellcode, Prototypen, Bibliotheken. Selbst alte Nebenprojekte, die auf denselben Komponenten basierten, ließen sich seither nicht mehr kompilieren. Fallout ist also nicht nur veraltet – es ist verschwunden.

Interessanterweise gibt es doch noch Hoffnungsschimmer: Rebecca Heineman, Mitgründerin von Interplay, soll über Snapshots des Codes verfügen. Aber was nützt das, wenn man den Rest des Spiels kaum mehr rekonstruieren kann?

Musikrechte, Cutscenes und UI – warum ein Remaster völlig neu gebaut werden müsste

Die technischen Probleme sind nur die halbe Wahrheit. Cain listet eine Reihe juristischer und praktischer Stolpersteine auf, die ein Remaster erschweren: Lizenzverträge für Musik, die nie für Neuveröffentlichungen gedacht waren, proprietäre Videoformate für Cutscenes, die heute niemand mehr abspielen kann, sowie ein UI, das modernen Spielern eher wie ein Relikt aus der Hölle vorkommen würde.

Die Liste geht weiter: Bugs, die seit 1997 nie gepatcht wurden, veraltete Entwicklungsumgebungen, nicht mehr existierende Tools – und dann der Elefant im Raum: Würde man all diese Elemente modernisieren, hätte man am Ende ein völlig neues Spiel. Kein Remaster. Kein Nostalgieprojekt. Sondern ein Reboot, der mit dem Original nur noch den Namen gemein hätte.

Fallout bleibt, wo es hingehört – in der Vergangenheit

So verlockend die Vorstellung eines Fallout-Remasters auch ist – Tim Cain macht unmissverständlich klar: Wer das Original erleben will, muss sich mit der Retro-Version begnügen oder auf die Arbeit passionierter Modder hoffen. Ein offizielles Remaster wäre ein Millionenprojekt mit fragwürdigem Ergebnis und einem Endprodukt, das vermutlich niemandem so recht gefallen würde.

Ironischerweise passt dieses Dilemma perfekt zur Fallout-Welt selbst: kaputte Systeme, verlorene Technik und die verzweifelte Suche nach etwas, das längst unter den Trümmern der Vergangenheit begraben liegt. Willkommen in der Realität nach dem Atomkrieg – auch für Entwickler.