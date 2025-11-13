Fallout Season 2: Neuer Trailer entführt zurück in die Mojave und nach New Vegas

Prime Video hat den vollständigen Trailer zur zweiten Staffel von Fallout veröffentlicht. Die Serie, die im Dezember zurückkehrt, zeigt erneut die postapokalyptische Welt der Mojave und führt die Zuschauer direkt nach dem explosiven Finale der ersten Staffel nach New Vegas. Mit dabei sind Ella Purnell, Aaron Moten und Walton Goggins, die ihre Rollen konsequent weiterentwickeln.

Die zweite Staffel startet am 17. Dezember und verspricht, die Erzählung der ersten Staffel fortzuführen. Amazon plant bereits eine dritte Staffel, und die Story von Hauptcharakter Maximus soll laut Aaron Moten bis zur fünften oder sechsten Staffel ausgearbeitet werden.