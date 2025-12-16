Der nukleare Staub hat sich kaum gelegt, da überrascht Amazon bereits mit der nächsten Kursänderung. Fallout Season 2 startet früher als ursprünglich angekündigt. Keine inhaltliche Bombe, kein Story-Twist, aber ein Release-Shift, der für Fans durchaus spannend ist. Denn wer die Serie nicht nur konsumiert, sondern miterlebt, weiß: Timing ist im Wasteland alles.

Fallout Season 2: Wann startet Episode 1 auf Prime Video?

Amazon hat den neuen Starttermin nicht leise angepasst, sondern spektakulär inszeniert, inklusive Las Vegas-Sphere-Show mit Lucy, dem Ghoul und Co. Marketing. Das zeigt einmal mehr, welchen Stellenwert Fallout inzwischen für Prime Video hat.

Die wichtigste Info zuerst: Fallout Season 2, Episode 1 erscheint am 16. Dezember um 18:00 Uhr Pacific Time. Für Zuschauer in Europa bedeutet das 17. Dezember, 02:00 Uhr (MEZ).

Ursprünglich war der US-Start für den 17. Dezember geplant. Dass Amazon den Release um einen Tag vorzieht, wirkt auf den ersten Blick marginal, zeigt aber, wie flexibel der Streamingdienst inzwischen mit Großproduktionen umgeht. Fallout ist kein Lückenfüller mehr, sondern ein strategisches Zugpferd.

Well, well, looks like Christmas came early on Sphere. The Fallout Season Two premiere, now arriving December 16 at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/RHpSBBXJ6H — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 15, 2025

Der komplette Release-Plan von Fallout Season 2

Prime Video setzt diesmal bewusst auf einen klassischen Wochenrhythmus. Jede neue Episode erscheint mittwochs, und das bis Anfang Februar 2026. Kein Binge-Wochenende, kein Split-Release.

Der Überblick:

Episode 1: 16. Dezember 2025

Episode 2: 24. Dezember 2025

Episode 3: 31. Dezember 2025

Episode 4: 7. Januar 2026

Episode 5: 14. Januar 2026

Episode 6: 21. Januar 2026

Episode 7: 28. Januar 2026

Episode 8: 4. Februar 2026

Insgesamt bleibt es bei acht Episoden, genau wie in Season 1.

Warum der wöchentliche Release Fallout guttut

Aus Zuschauersicht ist der wöchentliche Rhythmus mehr als Nostalgie. Fallout lebt von Diskussionen, Theorien und kleinen Details, die man nicht im Durchrauschen entdeckt. Jede Folge bekommt Raum, in Foren, auf Social Media und in der Community.

Gerade bei einer Welt wie Fallout, in der Lore, moralische Grauzonen und Figurenentwicklung eine zentrale Rolle spielen, wirkt ein Wochenabstand fast wie ein bewusst gesetzter Erzählschritt. Amazon scheint das verstanden zu haben.

Fallout Season 2 wird exklusiv auf Prime Video verfügbar sein. Ob es später erneut Sonderwege wie bei Season 1 gibt, bleibt offen.

Bleibt am Ende die spannendste Frage: Wird Season 2 erzählerisch mutiger, oder spielt Amazon bewusst auf Nummer sicher? Die Antwort gibt es ab heute Nacht, eine Woche nach der anderen.