Fallout Season 2 startet im Dezember – und führt uns direkt nach New Vegas

Wer dachte, die erste Season von Fallout hätte das Maximum an Atompilz-Nostalgie, rostigen Nuka-Cola-Automaten und gnadenloser Wüsten-Action ausgeschöpft, darf sich jetzt die Powerrüstung wieder anziehen – denn Season 2 steht in den Startlöchern. Und als wäre das nicht genug, hat Amazon auch gleich Staffel 3 offiziell bestätigt. Willkommen in der Welt nach dem Weltuntergang – diesmal in New Vegas.

Zurück in die Asche, Baby

Die erste Season von Fallout war für Amazon Prime ein Volltreffer. Über 100 Millionen Zuschauer weltweit haben sich laut Amazon durch die strahlende Ödnis gebinged – und das macht Fallout zu einem der Top-3-Hits des Streaming-Giganten. Kein Wunder also, dass man sich nicht lange bitten ließ: Season 2 kommt noch dieses Jahr – im Dezember. Ein echtes Geschenk für alle Fans des radioaktiven Rollenspiels.

Und wie es sich für eine Fortsetzung gehört, wird nicht einfach nur weiterer Sand aufgewirbelt. Nein, diesmal geht’s tief hinein in die Mojave-Wüste – und direkt in die postapokalyptische Glitzerhölle von New Vegas. Wer das Spiel kennt, weiß: Diese Stadt schläft nie. Oder besser gesagt: Sie stirbt ständig und wird wiedergeboren – zwischen Casino-Chaos, Fraktionskriegen und jeder Menge moralischer Grauzonen. Die perfekte Bühne für eine neue Season, die schon jetzt als ambitionierter, düsterer und (hoffentlich) noch schräger beschrieben wird. Erste Bilder davon wurden bereits vor einiger Zeit geleakt.

Season 3 gleich mit bestätigt

Dass Season 2 überhaupt noch nicht veröffentlicht ist, scheint Amazon nicht zu stören. Das Vertrauen in die Showrunner Jonah Nolan und Lisa Joy (bekannt von Westworld) ist so groß, dass Season 3 längst grünes Licht bekommen hat. Das Duo, gemeinsam mit Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner, hat mit der ersten Staffel nicht nur Fans überzeugt, sondern auch gezeigt, wie man eine Gaming-Welt in ein packendes Serienformat übersetzt – ohne sich im Fanservice zu verlieren.

Und es könnte noch weitergehen. Maximus-Darsteller Aaron Morten verriet kürzlich, dass ganze fünf oder sechs Staffeln geplant seien. Klingt ambitioniert – aber wenn jede Season ein neues Kapitel der Fallout-Welt beleuchtet (Appalachia? The Pitt? Point Lookout?), dann darf man vorsichtig optimistisch bleiben.

Die Bombe ist noch lange nicht geplatzt

Fallout Season 2 wird jedenfalls heiß erwartet – und das aus gutem Grund. Mit dem Szenenwechsel nach New Vegas steht uns nicht nur ein neuer Schauplatz bevor, sondern vermutlich auch ein neuer Ton: weniger naive Vault-Girl-Perspektive, mehr politische Intrigen, schmutzige Deals und radioaktive Romantik. Wenn Amazon das Tempo hält und die Qualität stimmt, könnten wir tatsächlich auf eine Serie blicken, die Game of Thrones im Ödland Konkurrenz macht. Nur mit mehr Supermutanten. Und weniger Drachen.