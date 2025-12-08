Fallout: Season 3 – Der Drehstart kommt früher, als viele dachten

Prime Videos Fallout gehört zu den seltenen Fällen, in denen eine Videospiel-Adaption nicht nur funktioniert, sondern richtig einschlägt. Seit Season 1 2024 gestartet ist, hat die Serie ihr eigenes Profil gefunden – humorvoll, brutal, punktgenau besetzt. Und weil Season 2 jetzt Mitte Dezember anläuft, rückt die Frage in den Fokus, wie schnell Fallout: Season 3 hinterherkommen könnte.

Die überraschende Antwort: schneller, als man’s vom TV-Geschäft gewohnt ist. Und das hat Gründe.

Jonathan Nolan spricht über Drehpläne

In einem neuen IGN-Gespräch mit Jonathan Nolan und Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet fiel ein Satz, der aufmerksam macht. Nolan sagt dort sinngemäß, man hoffe, im Sommer 2026 wieder am Set zu stehen. Das klingt nicht wie ein Marketing-Teaser, sondern nach einem echten Produktionswunsch, mit einem ehrlichen „Wenn alles klappt“ dahinter.

Der Kontext ist wichtig: Nolan kritisiert die generelle TV-Entwicklung, bei der Serien inzwischen absurd lange Pausen zwischen Staffeln einlegen. Postproduktion, Effekte, Koordination, Streiks, alles Gründe, aber am Ende verlieren Fans die Bindung.

Fallout will diesen Trend offenbar nicht mitgehen. Die Crew scheint effizient zu arbeiten, die Vision steht, das Cast ist eingespielt. Das passt zur Info, dass Season 3 bereits im Frühjahr 2025 grünes Licht bekam und laut Branchenberichten früh in die Pre-Production ging.

Was bedeutet ein Drehstart 2026 für den Release?

Nichts ist bestätigt, und das sollte man so klar sagen. Aber wenn der Dreh wirklich im Sommer 2026 beginnt, wäre ein Start Frühjahr 2027 absolut realistisch. Große Serien mit VFX brauchen Zeit, aber Fallout gehört nicht zu den Produktionen, die sich jahrelang ziehen.

Was wir noch nicht wissen: Wohin es die Charaktere verschlägt, welche Vault-Mythen diesmal ausgepackt werden oder wie viel von New Vegas nach Saison 2 übrig bleibt. Dazu sagt das Team aktuell nichts, und alles andere wäre reines Raten.

Wenn Fallout: Season 3 wirklich 2026 gedreht wird, wäre das eine selten angenehme Ausnahme im langsamsten TV-Zeitalter aller Zeiten. Die Crew arbeitet offenbar fokussiert, Prime Video hat Vertrauen, und der Hype um die Marke hält. Trotzdem bleibt’s Spekulation, bis Kameras wirklich laufen.