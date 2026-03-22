Fallout Season 3: Showrunner bestätigen Integration lang geplanter Spiele-Elemente

Die dritte Season der Amazon-Serie „Fallout“ wird spezifische Mechaniken und Lore-Details aus der Bethesda-Vorlage einführen, die aus narrativen Gründen bisher zurückgehalten wurden. Co-Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet bestätigte, dass die kommenden Episoden den Fokus massiv auf die Erkundung neuer Regionen und das „Map-Building“ legen, während die Reise der Charaktere unter anderem nach Colorado führt.

Im Interview mit Sfx sagte Robertson-Dworet, dass sich die Produktion der Season 3 auf die Erweiterung der gezeigten Welt konzentriert. Während Season 2 bereits New Vegas als markantes Ziel etablierte, rückt nun Colorado als zentraler Schauplatz für den Charakter „The Ghoul“ (Walton Goggins) in den Vordergrund. Die Showrunner verfolgen dabei den Ansatz, die spieltypische Dynamik des „Sidetracking“ abzubilden – also das ständige Ablenken von der Hauptquest durch unvorhergesehene Ereignisse in der Wasteland-Umgebung.

Integration von „Liberty Prime“ und Gameplay-Features

Ein entscheidender Aspekt der dritten Season ist die technische und narrative Umsetzung von Elementen, die das Team bereits seit dem Serienstart plant. Produzent Jonathan Nolan konkretisierte dies bereits mit dem Vorhaben, für Season 3 einen physischen Liberty Prime Alpha Anzug, den ikonischen Riesenroboter der Brotherhood of Steel, zu bauen. Dies unterstreicht den Trend, weg von reinen CGI-Effekten hin zu praktischen Modellen zu gehen, um die haptische Qualität der Spielewelt zu wahren. Ein Aspekt, der laut den Produzenten den Erfolg erst ermöglicht habe.

In den Spielen ist das Aufdecken der Karte (Fog of War) ein essenzieller Fortschrittsfaktor. Die Serie versucht dies nun mimetisch umzusetzen:

Season 1 & 2: Etablierung der Fraktionen (Vault-Tec, Brotherhood, NCR) in Kalifornien und Nevada.

Etablierung der Fraktionen (Vault-Tec, Brotherhood, NCR) in Kalifornien und Nevada. Season 3: Geografische Expansion. Die Trennung der Hauptcharaktere Lucy, Maximus und dem Ghoul ermöglicht es der Regie, verschiedene Biome und Lore-Aspekte (wie etwa den Mittleren Westen) gleichzeitig zu beleuchten.

Auswirkungen für Zuschauer und Fans

Für Kenner des Franchise bedeutet diese Entwicklung eine tiefere Verzahnung mit der Lore von „Fallout Tactics“ oder Fallout 3/4, in denen Colorado und Liberty Prime bereits eine Rolle spielten. Die Serie löst sich damit endgültig vom reinen „Prequel/Sequel“-Status und wird zu einer eigenständigen, großflächigen Kartierung des postapokalyptischen Amerikas.

Die Ankündigung, „Dinge aus dem Spiel“ zu bringen, die man seit Season 1 plante, riecht erneut nach großem Budget für Practical Effects. Die Erwähnung von Liberty Prime deutet auf eine massive Steigerung des Konflikts zwischen der Brotherhood of Steel und anderen Fraktionen hin.

Spieler sollten jedoch realistisch bleiben: „Exploration“ bedeutet im Serienformat meist mehr Budget für verschiedene Sets, nicht zwingend eine Abkehr von der bisherigen Erzählstruktur. Die Bestätigung von Colorado als Setting ist jedoch ein handfester Hinweis darauf, dass die Serie den Einflussbereich der NCR verlässt und technologisch/atmosphärisch neue Wege geht.