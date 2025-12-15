Fallout Shelter: Das bisher größte Update seit Jahren steht an

Fallout Shelter bekommt das größte Update seiner Geschichte, und zahlreiche Spieler sind jetzt nicht länger außen vor. Inhalte, die bisher nur auf Mobilgeräten verfügbar waren, landen in anderen Versionen, ergänzt um neue Quests, Waffen, Charaktere und Designs. Das Spiel wird damit nicht nur umfangreicher, sondern auch deutlich abwechslungsreicher.

Saisons bringen frischen Schwung

Vault-Tec startet mit „Fallout-Saisons“ ein zeitlich begrenztes Event-System. Die erste Saison, „Viva New Vegas“, orientiert sich an der zweiten Staffel der Fallout-TV-Serie und bringt neue Bewohner, Waffen und Rüstungen ins Spiel. Spieler können Experimental-Vaults bauen, die zwar riskant, aber effizient sind, und so Moral sowie Folgsamkeit der Bewohner steigern.

Mit dem verbesserten Season Pass winken zudem Premium-Belohnungen. Und wer auf Glücksrad und Co. setzt, kann zusätzlich kleine Extras abstauben. Für Spieler, die alles mitnehmen wollen, ist die Saison ein klarer Gewinn, nicht nur in Sachen Ausstattung, sondern auch beim Wiederspielwert.

Neben den Saisons kommt auch die Questreihe „Machtkampf“ aus der ersten TV-Staffel ins Spiel. Acht aufeinander aufbauende Quests führen beliebte Figuren wie Lucy, Maximus oder den Ghul in euren Vault. Dazu gibt es passende Outfits, neue Waffen und das Haustier CX404. Wer Fan der Serie ist, bekommt hier endlich die Gelegenheit, die Charaktere aktiv zu erleben, statt nur zuzusehen.

25 Jahre Fallout – Jubiläum im Vault

Zum 25. Jubiläum von Fallout gibt es die Questreihe „Die Suche im Dunkeln“. Sechs Quests führen euch durch neue Gegner und überraschende Wendungen. Bewohner wie Ed der Ghul oder die Vault-76-Aufseherin sind jetzt spielbar. Das Update zeigt, dass Fallout Shelter weit mehr als ein Mobile-Ableger ist: Es bleibt ein Sandbox-Spiel, das selbst Veteranen noch neue Herausforderungen bietet.

Das Update macht Fallout Shelter deutlich größer, abwechslungsreicher und interessanter. Spieler holen endlich Inhalte nach, die Mobile-Fans schon lange kennen. Die Verbindung mit der TV-Serie und die Jubiläumsinhalte sorgen für frischen Wind. Wer das Spiel bisher nur gelegentlich gestartet hat, bekommt jetzt genügend Gründe, wieder tief in seinen Vault einzutauchen.