Fallout Season 2: Set-Leaks zeigen New Vegas in beeindruckender Detailtreue

Die Dreharbeiten zur zweiten Season der Fallout-Serie laufen auf Hochtouren, und erneut sind Set-Bilder durchgesickert, die Fans in Aufregung versetzen. Dieses Mal werfen wir einen ersten, beeindruckenden Blick auf den legendären New Vegas Strip – und er sieht genau so aus, wie man ihn aus Fallout: New Vegas kennt.

New Vegas Strip erstmals in der Serie gesichtet

In den letzten Tagen sind zahlreiche Bilder aufgetaucht, die uns den bisher detailliertesten Eindruck von der ikonischen Glücksspielmetropole der Fallout-Welt liefern. Besonders ins Auge stechen die Nachbildungen zweier bekannter Casinos: The Tops und Lucky 38. Letzteres dürfte besonders spannend sein, da es von niemand Geringerem als Mr. House kontrolliert wird, einer der zentralen Figuren des Spiels.

Neben den Casinos zeigt ein weiteres Bild den markanten Eingang, der den Strip mit dem angrenzenden Freeside verbindet. Die Ähnlichkeit zur Spielvorlage ist dabei verblüffend – als wäre die Welt von Fallout: New Vegas direkt auf die Leinwand transportiert worden.

Bring on season 2! I love that we are probably getting some pre war Vegas scenes! pic.twitter.com/cvNUFLVc30 — ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) March 8, 2025

Rückblenden oder die Zukunft des Ödlands?

Eine spannende Frage ist, zu welcher Zeitlinie die gezeigten Szenen gehören. Laut dem Fallout-Films-Account könnte es sich bei diesen Sets um eine Vorkriegssequenz handeln. Diese Theorie macht Sinn, da bereits bestätigt wurde, dass Mr. House in Season 2 zurückkehrt. In der ersten Season warf man bereits einen Blick auf den Geschäftsmann aus der Vorkriegszeit. Da sein Schicksal in Fallout: New Vegas vom Spieler bestimmt wurde, könnte es sein, dass er in der Serie nur durch Rückblenden erscheint.

Doch auch die Postapokalypse dürfte eine große Rolle spielen. Schließlich endete Staffel 1 mit einem Teaser, der darauf hindeutet, dass die Hauptcharaktere nach New Vegas reisen werden. Zudem deuten andere Set-Leaks darauf hin, dass die Serie auch Orte wie Novac zeigen wird – eine kleine Siedlung auf dem Weg nach Vegas. Wer Fallout: New Vegas gespielt hat, weiß, dass es einen sicheren, wenn auch längeren Weg nach Vegas gibt – einen, der weniger Todeskrallen beinhaltet. Doch die gute Nachricht für Fans: Diese tödlichen Kreaturen werden wohl auch in Season 2 vorkommen.

Ein Highlight für Fallout-Fans

Mit der Bestätigung, dass New Vegas ein zentraler Schauplatz der kommenden Staffel sein wird, steigt die Vorfreude ins Unermessliche. Die ersten Bilder deuten darauf hin, dass die Serienmacher großen Wert auf Detailtreue legen – ein wichtiger Faktor, um der riesigen Fangemeinde gerecht zu werden. Ob Mr. House eine größere Rolle spielt oder nur in Rückblenden auftaucht, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Fallout Season 2 nimmt uns mit an einen der faszinierendsten Orte des Ödlands.