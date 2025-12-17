Fallout: Todd Howard denkt bereits darüber nach, was die Serie in die Spiele bringen kann

Während viele Fans gerade dabei sind, die zweite Season der Fallout-Serie auf Prime Video zu starten, denkt Bethesda intern längst weiter. Todd Howard, kreativer Kopf hinter der Marke, bestätigt: Fallout Season 3 wird bereits geschrieben. Spannender als der reine Produktionsstatus ist jedoch eine andere Aussage, nämlich die Frage, welche Elemente aus der Serie künftig in den Spielen landen könnten.

Howard spricht offen davon, dass aktuell diskutiert wird, welche Ideen aus der TV-Serie sich sinnvoll in das Spieluniversum übertragen lassen, ohne sich künstlich anzufühlen. Kein Marketing-Gag, keine erzwungene Synergie, zumindest laut seiner eigenen Lesart.

Was könnte aus Fallout Season 3 tatsächlich in den Spielen landen?

Entscheidend ist das Wort „passend“. Bethesda weiß, dass Fans extrem sensibel reagieren, wenn Lore oder Tonalität plötzlich verbogen werden. Ein direkter Serien-Plot in einem Hauptspiel wäre daher überraschend. Wahrscheinlicher sind punktuelle Ergänzungen: neue Fraktionen, bekannte Orte, vielleicht Figuren, die am Rand auftauchen, ohne bestehende Geschichten zu überschreiben.

Ein Blick auf Fallout 76 liefert einen realistischen Hinweis. Dort wurden bereits Inhalte aus der Serie integriert – unaufdringlich, optional und klar als Erweiterung gedacht. Genau dieses Modell dürfte auch für Ideen aus Fallout Season 3 gelten: Erweiterungen, Events oder thematische Updates statt tiefgreifender Eingriffe.

Und was ist mit Fallout 5 oder einem Fallout-Remaster?

Hier lohnt sich Zurückhaltung. Ein mögliches Fallout 3-Remaster würde sich vermutlich stark am Original orientieren. Nach allem, was man aus anderen Bethesda-Projekten kennt, ist nicht damit zu Job, dass dort neue Serienhandlungen nachträglich eingebaut werden.

Fallout 5 wiederum liegt noch in weiter Ferne. Bethesda arbeitet aktuell mit voller Kraft an The Elder Scrolls 6. Selbst optimistische Zeitpläne sprechen von mehreren Jahren. Wer also hofft, dass Fallout Season 3 direkt die DNA des nächsten großen Spiels prägt, sollte seine Erwartungen dämpfen.

Der Austausch zwischen Serie und Spielen ist grundsätzlich eine Chance. Die TV-Adaption hat neue Zielgruppen erschlossen und das Interesse an der Marke massiv verstärkt. Entscheidend wird sein, ob Bethesda den Spagat schafft: Inspiration zulassen, ohne das Spielerlebnis zu verbiegen.

Vielleicht ist genau das die richtige Frage zum Schluss: Will Fallout künftig wachsen, indem es sich öffnet – oder bleibt seine Stärke gerade darin, nicht jedem Trend hinterherzulaufen?