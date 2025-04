Far Cry 4 bekommt PS5-Upgrade und 60 fps

Es hat nur ein gutes Jahrzehnt gedauert, aber jetzt ist es soweit: Far Cry 4 läuft endlich mit 60 Bildern pro Sekunde auf der PlayStation 5. Ubisoft hat still und leise ein Update veröffentlicht, das die Bildrate des ursprünglich 2014 erschienenen Open-World-Shooters auf das heutige Niveau hebt. Ein verspäteter Techniksprung, der Fans des Himalaya-Abenteuers neuen Aufwind geben dürfte – oder?

Zehn Jahre später: Far Cry 4 erwacht auf der PS5 zu neuem Leben

Bisher war die PS4-Version auf 30 FPS limitiert, was damals zwar Standard, aber schon beim Release nicht sonderlich zukunftssicher war. Auf der Xbox Series X gab’s den FPS-Boost bereits 2021, Microsoft sei Dank. Doch Ubisoft zog nun endlich auch für die PS5 nach – ein Schritt, der eher wie Pflichterfüllung als wie echte Fürsorge für alte Klassiker wirkt. Und trotzdem: Die Verbesserung ist spürbar. Wer sich noch einmal auf die Reise mit Ajay Ghale nach Kyrat begeben möchte, bekommt jetzt das geschmeidigste Erlebnis, das die PlayStation-Familie je bieten konnte.

Ubisoft zeigt sich in letzter Zeit erstaunlich motiviert, ältere Titel für moderne Konsolen aufzupolieren. Assassin’s Creed Origins und Syndicate profitierten bereits von 60-FPS-Patches, und auch Far Cry 5 bekam sein Performance-Upgrade. Ob Nostalgie oder Marketingstrategie – der Publisher hat erkannt, dass flüssige Bildraten auch bei Altware für Begeisterung sorgen.

Ubisoft und die Retro-Renaissance: Altes Spiel, neue Chancen

Zyniker könnten einwerfen, dass diese Nachzügler-Updates vor allem dazu dienen, die Spiele erneut ins Rampenlicht zu rücken. Passend dazu erscheint Far Cry 4 diese Woche im Xbox Game Pass – gemeinsam mit Schwergewichten wie GTA 5 und Indie-Perlen wie Neon White. Ein kluger Schachzug oder reines Recycling?

Die Far Cry-Serie selbst pausiert derweil – während der nächste Ableger wohl mitten in der Entwicklung steckt. Hinter den Kulissen rührt sich jedoch einiges. Ubisoft hat kürzlich eine neue Tochtergesellschaft gegründet, die sich unter anderem der Marke Far Cry widmen soll. Tencent stieg mit satten 1,16 Milliarden Euro ein – ein deutliches Zeichen, dass der Dschungel noch nicht ganz gerodet ist.

Bis ein neues Far Cry kommt, dürfen wir uns also an der überarbeiteten Vergangenheit erfreuen. Und siehe da: Auch ein Spiel von 2014 kann mit 60 Bildern pro Sekunde noch richtig schick aussehen – selbst wenn es dafür zehn Jahre gebraucht hat.