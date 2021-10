Far Cry 6 – Accolades Trailer mit Pressestimmen

Die Meinungen zu Far Cry 6 gehen diesmal ja etwas auseinander, das technisch ein absoluter Vorzeigetitel ist, für viele aber nicht neu genug, was die Inhalte oder Abgrenzung zu früheren Spielen betrifft.

Far Cry-Fans werden sich in Far Cry 6 wie Zuhause fühlen, die durchaus auch brandneue Sache darin entdecken werden, wenn meist auch erst in den Details. Damit ist Far Cry 6 vor allem ein Spiel, das Spaß und Action verspricht, die man obendrein im KoOp genießen kann.

Die Story selbst führt euch diesmal nach Yara, einer tropisch-paradiesischen Insel im Herzen der Karibik, wobei Kuba hier als Inspiration diente. Dort erlebt man die Adrenalinschübe und das Chaos der Guerilla-Kämpfe, wo man sich der Revolution zur Befreiung Yara’s Volkes anschließt. Die Bevölkerung leidet unter der Unterdrückung des Diktators Antón Castillo und seinem jugendlichen Sohn Diego, der das Land um 50 Jahre zurück in der Zeit versetzen will.

In unserem Review heißt es dazu:

„Es ist sicherlich nicht der ganz große Sprung in der Far Cry-Welt, da man mit der Story zum einen ein bereits bekanntes Thema wählt (sprich Just Cause), auf der anderen Seite aber genau das liefert, wofür man Far Cry liebt – Action pur, eine wahnsinnig tolle Spielwelt und jetzt erstmals auch mit den Möglichkeiten der neuen Konsolen.“ PlayFront

Wer Far Cry liebt, nach jeder Menge KoOp-Action sucht und obendrein technisch beeindruckt werden möchte, der findet in Far Cry 6 derzeit das wohl beste Beispiel.

Far Cry 6 ist ab sofort für Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna und PC erhältlich.

Ab sofort ist außerdem Far Cry 6: The Music of Yara (vom originalen Spielesoundtrack) weltweit für alle großen Streaming-Services verfügbar. Die Zusammenstellung aus 28 spielinternen Originalsongs und lizensierten Indie-Tracks haucht dem tropischen Paradies von Far Cry 6 Leben ein.