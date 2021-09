Far Cry 6 auf Konsolen ohne Raytracing, Fokus auf 4K/60fps

Das volle Next-Gen Erlebnis, das sich manch einer von dieser Generation erhofft, wird Far Cry 6 leider noch nicht bieten. So muss man unter anderem auf Raytracing auf PS5 und Xbox Series X verzichten.

Das bestätigte jetzt Ubisoft Lead-Programmer Stephanie Brenham in einem Interview mit Wccftech. Der Fokus bei Konsolen lag vielmehr auf 4K Auflösung und 60fps, plus einige Features. Dazu gehört unter anderem das dynamische Wettersystem.

„Raytracing ist ein reines PC-Feature. Auf der Konsole war es unser Ziel, die Vorteile neuer Hardwarefunktionen zu nutzen, die Leistung für 4K zu optimieren und beispielsweise 60 FPS zu erreichen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass neue Game-Features wie unser dynamisches Wettersystem auf allen Plattformen unterstützt wird.“ Wccftech

Angesprochen wird außerdem noch einmal die SSD, in den Ubisoft den bislang signifikantesten Unterschied zur vorherigen Generation sieht. Ladezeiten in Momenten gegenüber früher in Minuten seien „einfach fantastisch“, welches mit keinem anderem Paradigma im Vergleich zu früheren HDDs.

In Far Cry 6 kämpfen Spieler in einer modernen Guerilla-Revolution. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, dem gebeutelten Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten.

Doch das Paradies hat seinen Preis. Das Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die Antóns Vision nicht folgen. Spieler verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC.