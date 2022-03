Far Cry 6 – Free Weekend & Update 5 mit Stranger Things Crossover angekündigt

Für Far Cry 6 stehen in dieser Woche wieder diverse neue Inhalte bereit, einschließlich einem Crossover mit Stranger Things und einem kostenlosen Wochenende.

Dazu hat Ubisoft das Update #5 auf allen Plattformen veröffentlicht, einschließlich The Vanishing, der neuen Crossover-Mission. Diese ist ab dem 24. März 2022 verfügbar und verspricht zum ersten Mal ein Stealth-Horror-Survival-Erlebnis mit mysteriösen Charakteren, neuer Ausrüstung und neuen Überlieferungen.

In The Vanishing erwartet die Spieler eine verdrehte Version von Yara, die von Upside-Down inspiriert ist, wo Dani entdeckt, dass die Yarans verschwinden und niemand in Sicherheit ist – nicht einmal euer Begleiter Chorizo. Dabei lassen sich von Stranger Things inspirierte Schauplätze erkunden, wie etwa einen versteckten Bunker und ein verlassenes Labor. Danis Mission – mit neuen Skins für einen Flammenwerfer und eine Schrotflinte – ist es, nach Chorizo zu suchen und herauszufinden, was mit den entführten Yarans passiert ist.

Mit dem Update #5 werden außerdem zahlreiche Korrekturen umgesetzt, die sich auf der offiziellen Webseite nachlesen lassen.

Kostenloses Wochenende in Far Cry 6

Die Crossover-Mission kann man auch gleich an einem kostenlosen Wochenende ausprobieren, das ebenfalls am 24. März startet. Dazu lässt sich Far Cry 6 ab heute als Trial-Version herunterladen.

Während des Free Weekend hat man Zugriff auf das Basisspiel, sowie alle kostenlosen Erweiterungen, die bis jetzt veröffentlicht wurden, einschließlich dem KoOp-Play. Diejenigen, welche die Insel Yara in Far Cry 6 weiter erforschen wollen, werden ihren Spielfortschritt behalten und können einen Rabatt auf das Spiel und den Season Pass in Anspruch nehmen.

Dieser umfasst auf PlayStation und als Teil der PlayStation Angebote der Woche vom 23. bis zum 30. März 50 % Rabatt auf die Standard- und Gold Edition von Far Cry 6, sowie 35 % auf den Season Pass.

Eindrücke zu Far Cry 6 gibt es in unserem damaligen Review zum Spiel.