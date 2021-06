Far Cry 6 – Weitere Eindrücke im Gameplay-Overview

Ubisoft hat heute weitere Eindrücke aus Far Cy 6 auf Lager, die man während des Xbox Showcase geteilt hat. Das neue Video gewährt noch einmal einen allgemeinen Gameplay-Überblick.

In Far Cry 6 erleben Spiele Kämpfe, die sie in die moderne Guerilla-Revolution verwickeln. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, sein Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis.

Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani, erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfen im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

In der Rolle der Schurken

Bereits gestern konnte man einen Blick auf die Season Pass Inhalte werfen, die euch erstmals in die Rollen der früheren Schurken schlüpfen lassen. MitVaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed steuert man die legendären Antagonisten, erlebtderen Geschichten und kämpft gegen ihre inneren Dämonen. Dabei trifft man in einer brandneuen und vom Rogue-Like-Genre inspirierten Spielerfahrung, auf bekannte Gesichter und müssen genug Stärke erlangen, um gegen ihren eigenen Verstand antreten zu können

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021.