Far Cry 7: Dataminer leakt PvPvE-Time-Loop- und Survival-Mechanik

Far Cry 7 bricht laut Dataminer mit alten Traditionen. Alle Details zu PvPvE-Extraction, 72-Stunden-Zeitlimit und Survival-Features im Leak-Check.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Far Cry 7 Time Mechanic

Far Cry 7 wird laut einem neuen Leak des bekannten Ubisoft-Dataminers RogueTx mit der klassischen Open-World-Struktur der Serie brechen und wechselt zu einem PvPvE-Extraction-Survival-Loop.

Spieler schließen sich demnach online in Squads zusammen, um sechs Mitglieder ihrer Familie aus den Händen einer militanten Gruppierung namens „Sons of Truth“ zu befreien. Der Release wird intern für das Jahr 2027 angestrebt – wie üblich ohne Garantie.

Flucht gegen die Uhr

Zentrales Element der Kampagne bleibt das bereits aus früheren Leaks bekannte Zeitlimit von 72 In-Game-Stunden. Neu ist die strukturelle Verknüpfung mit Survival-Mechaniken. RogueTx nennt konkrete Details wie eine begrenzte Haltbarkeit von Waffen, das Sichern von Safehouses sowie Umweltgefahren durch Wölfe und Grizzlybären.

Das Design orientiert sich demnach an Hardcore-Shootern wie „Escape from Tarkov“. Für ein Franchise, das seine Kernidentität seit „Far Cry 3“ über eine zugängliche Singleplayer-Sandbox definiert, bedeutet dieser Schritt ein erhebliches Risiko. Ubisoft versucht hier offensichtlich, den Fokus stärker auf profitable Live-Service-Elemente und langfristige Spielerbindung zu verschieben.

Die vorliegenden Datamining-Funde lassen eine entscheidende Frage offen. Es bleibt unklar, ob dieser PvPvE-Ansatz die primäre Singleplayer-Kampagne ersetzt oder als separater Multiplayer-Modus integriert wird. Branchen-Insider wie Tom Henderson berichteten in der Vergangenheit von zwei getrennten Projekten: „Project Blackbird“ für das Hauptspiel und „Project Maverick“ für einen dedizierten Extraction-Ableger.

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Die aktuellen Code-Zeilen von RogueTx deuten nun darauf hin, dass beide Konzepte in „Far Cry 7“ zusammengeführt wurden. Ein reiner Online-Zwang für die Hauptstory würde die traditionelle Fanbase komplett vor den Kopf stoßen.

Ubisoft steht nach den jüngsten kommerziellen Rückschlägen unter extremem Druck. Das Aufbrechen der repetitiven Open-World-Formel ist mechanisch sinnvoll. Die Kombination aus einem harten 72-Stunden-Zeitlimit und PvPvE-Extraction-Elementen birgt jedoch die Gefahr, Gelegenheitsspieler komplett zu verlieren. Sollte Ubisoft den Extraction-Loop nicht strikt als optionalen Modus auslagern, stirbt das klassische Far Cry mit Teil 7. Punkt.

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Basti
7. Juli 2026 14:35

Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die da wirklich Bock drauf hätten, Spiele die als Multiplayer geboren werden machen im Multiplayer einfach mehr spaß. Persönlich wäre ich dann allerdings raus, durch das zeitlimit hätte ich schon mal gar keine Zeit für so eine Kampagne und persönlich bin ich eh nicht so der Fan von Multiplayer, weil es immer grauenhaft ist das zeitlich irgendwie zu organisieren und mit fremden macht sowas leider sehr oft einfach keinen spaß.

Ich bin sehr gespannt was kommen wird, 6 hat sehr viel Veränderung gegenüber den Vorgängern eingeführt und ist am Ende ein ziemlich gutes Spiel geworden.

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FRanz
7. Juli 2026 13:56

Wenn PvPvE only ist, ist Farcry leider gestorben 🙂

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