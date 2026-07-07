Far Cry 7: Dataminer leakt PvPvE-Time-Loop- und Survival-Mechanik

Far Cry 7 wird laut einem neuen Leak des bekannten Ubisoft-Dataminers RogueTx mit der klassischen Open-World-Struktur der Serie brechen und wechselt zu einem PvPvE-Extraction-Survival-Loop.

Spieler schließen sich demnach online in Squads zusammen, um sechs Mitglieder ihrer Familie aus den Händen einer militanten Gruppierung namens „Sons of Truth“ zu befreien. Der Release wird intern für das Jahr 2027 angestrebt – wie üblich ohne Garantie.

Flucht gegen die Uhr

Zentrales Element der Kampagne bleibt das bereits aus früheren Leaks bekannte Zeitlimit von 72 In-Game-Stunden. Neu ist die strukturelle Verknüpfung mit Survival-Mechaniken. RogueTx nennt konkrete Details wie eine begrenzte Haltbarkeit von Waffen, das Sichern von Safehouses sowie Umweltgefahren durch Wölfe und Grizzlybären.

Das Design orientiert sich demnach an Hardcore-Shootern wie „Escape from Tarkov“. Für ein Franchise, das seine Kernidentität seit „Far Cry 3“ über eine zugängliche Singleplayer-Sandbox definiert, bedeutet dieser Schritt ein erhebliches Risiko. Ubisoft versucht hier offensichtlich, den Fokus stärker auf profitable Live-Service-Elemente und langfristige Spielerbindung zu verschieben.

Die vorliegenden Datamining-Funde lassen eine entscheidende Frage offen. Es bleibt unklar, ob dieser PvPvE-Ansatz die primäre Singleplayer-Kampagne ersetzt oder als separater Multiplayer-Modus integriert wird. Branchen-Insider wie Tom Henderson berichteten in der Vergangenheit von zwei getrennten Projekten: „Project Blackbird“ für das Hauptspiel und „Project Maverick“ für einen dedizierten Extraction-Ableger.

Die aktuellen Code-Zeilen von RogueTx deuten nun darauf hin, dass beide Konzepte in „Far Cry 7“ zusammengeführt wurden. Ein reiner Online-Zwang für die Hauptstory würde die traditionelle Fanbase komplett vor den Kopf stoßen.

Ubisoft steht nach den jüngsten kommerziellen Rückschlägen unter extremem Druck. Das Aufbrechen der repetitiven Open-World-Formel ist mechanisch sinnvoll. Die Kombination aus einem harten 72-Stunden-Zeitlimit und PvPvE-Extraction-Elementen birgt jedoch die Gefahr, Gelegenheitsspieler komplett zu verlieren. Sollte Ubisoft den Extraction-Loop nicht strikt als optionalen Modus auslagern, stirbt das klassische Far Cry mit Teil 7. Punkt.