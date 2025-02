Far Cry 7: Handfeste Infos und erste Details geleakt?

Ubisoft hält sich mit offiziellen Ankündigungen zu Far Cry 7 noch zurück, aber ein kürzlich entdecktes Casting könnte die ersten echten Hinweise liefern. Dass ein neuer Teil der beliebten Open-World-Reihe in Entwicklung ist, galt bereits als offenes Geheimnis. Doch jetzt gibt es endlich greifbare Details – und die könnten für Fans überraschend sein.

Geheime Casting-Infos verraten erste Story-Details

Das besagte Casting und die darin enthaltenen Informationen wurden inzwischen wieder entfernt. Doch wie das Internet nun mal ist – ein Reddit-Nutzer konnte die Daten sichern und veröffentlichen. Laut diesen Leaks dreht sich Far Cry 7 um eine wohlhabende Familie, die in einen internen Machtkampf verwickelt ist. Dieser soll stark an die TV-Serie Succession erinnern.

Ein weiteres wichtiges Detail: Der Schauplatz des Spiels könnte New England sein. Mehrfach wird diese Region in den Casting-Beschreibungen erwähnt, was darauf hindeutet, dass Ubisoft dieses Mal den US-Osten als Setting wählt.

Die Bennet-Familie und ein verschworener Gegenspieler

Das Leak enthüllt zudem einige der Hauptcharaktere. Die Familie Bennet besteht aus Layla, Dax, Brie, Christian, Henry und Krista – und jeder von ihnen will die Macht an sich reißen. Klingt nach einer explosiven Mischung.

Auch der Antagonist wurde genannt: Ian Duncan. Er wird als „Verschwörungstheoretiker mit einer Armee von Gläubigen“ beschrieben, der „Neid auf die wohlhabende Elite und deren Macht“ hegt. Neben ihm tauchen weitere Nebencharaktere auf, darunter John Mackay und eine Ärztin namens Safna Kazan.

Wie immer gilt: Solche Leaks sollte man mit Vorsicht genießen. Ubisoft hat bisher nicht auf die durchgesickerten Infos reagiert. Selbst wenn sie der Wahrheit entsprechen, könnten sich Elemente des Spiels noch ändern. Zuvor war außerdem immer wieder die Rede von einem Countdown-Feature, wonach der Spieler nur ein bestimmtes Zeitfenster hat, um das Ende zu erreichen. Ob dies noch aktuell ist, bleibt unklar.

Bis Ubisoft Far Cry 7 offiziell ankündigt, bleibt also alles Spekulation. Doch die Vorstellung, in einem von internen Machtkämpfen geprägten New England zu spielen, klingt nach einer spannenden neuen Richtung für die Reihe.