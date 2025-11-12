Far Cry 7 – Leak enthüllt „Paradise Park“ in Alaska und neuen Survival-Ansatz

Neue Leaks von einem Ubisoft-Insider geben einen ersten Einblick in Far Cry 7. Die Artworks stammen angeblich aus einem Extraction-Modus namens „Paradise Park“, der in Alaskas Wildnis spielt. Spieler müssen sich hier nicht nur gegen menschliche Gegner behaupten, sondern auch gegen aggressive Wildtiere und die harten Naturgewalten der Region.

Die Screenshots zeigen dichte Wälder, verlassene Außenposten und dynamisches Wetter, ein klarer Hinweis auf ein Survival-orientiertes Gameplay. Der Leak beschreibt dieses Mal nicht nur die Hauptkampagne, sondern ein eigenständiges Spielerlebnis, was auf eine stärkere Abgrenzung zwischen klassischem Open-World-Abenteuer und einem intensiven Extraction-Shooter hindeuten könnte.

Maverick und Blackbird – Extraction-Shooter als Gegenstück

Neben Far Cry 7, intern wohl als „Blackbird“ bezeichnet, soll Ubisoft an „Maverick“, eben jenem Extraction-basierten Shooter, arbeiten, wie bereits vor Monaten berichtet. Beide Titel nutzen die Snowdrop-Engine, die im Vergleich zu Dunia signifikante Verbesserungen bei Grafik, Physik und Wetter bietet.

In Maverick stehen Spieler offenbar vor der doppelten Herausforderung: Gegner und die Natur selbst. Plündern, Inventarverwaltung und Bewegungsmechanik werden überarbeitet, sodass beide Spiele ein frisches, kohärentes Spielerlebnis bieten. Laut dem damaligen Leak scheint Ubisoft bewusst aus der bisherigen Komfortzone der Far Cry-Reihe auszubrechen, um die Serie auf dem stark umkämpften Markt neu zu positionieren.

Protagonisten und Story – erste Hinweise

Einer der möglichen Protagonisten wird als weißbärtiger Mann in seinen 30ern beschrieben und ist auf einem geleakten Artwork zu sehen. Ob er Held oder Gegenspieler ist, bleibt offen. Es heißt, man habe im Spiel nur 72 Stunden Zeit, um seine Familie zu retten; wenn man scheitert, beginnt die Zeitschleife von Neuem. Der Leak deutet zudem an, dass die Story-Kampagne eine eigene Map haben könnte, was bisher aber unbestätigt ist.

Alaska als Setting ist ein spannender Schritt: Raue Wildnis, Survival-Mechaniken und ein intensiver Extraction-Modus könnten frischen Wind in die Serie bringen. Die Kombination aus Far Cry-Offenwelt und Survival-Herausforderung, unterstützt von der leistungsstarken Snowdrop-Engine, verspricht sowohl technisch als auch spielerisch ein echtes Upgrade. Ob Ubisoft den Spagat zwischen klassischer Reihe und experimentellem Shooter schafft, wird entscheidend für den Erfolg von Far Cry 7 sein.