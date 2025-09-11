Far Cry 7 – Mit Tencent am Steuer: droht der Reihe ein Multiplayer-Déjà-vu?

Ubisoft hat offiziell über die Zukunft von Far Cry 7 gesprochen, und die Ankündigung sorgt bei Fans für gemischte Gefühle. Zum ersten Mal wird die Reihe stark unter Einfluss von Tencent entwickelt, was langfristige Veränderungen im Fokus des Spiels vermuten lässt.

Mehr Multiplayer, weniger Solo-Erlebnis?

Laut Ubisoft-CEO Yves Guillemot soll die neue Far Cry-Iteration stärker auf Multiplayer-Aspekte setzen. „Es geht darum, dass Far Cry langfristig gespielt werden kann“, erklärte er kürzlich auf einer Konferenz in Riad. Für die Spieler bedeutet das mehr Inhalte, die auf wiederholtes Spielen ausgelegt sind – Survival-Events, kooperative Missionen oder PvP-Modi. Klassische Solo-Erlebnisse, für die Far Cry bisher stand, könnten dadurch in den Hintergrund geraten. Ähnliche Berichte hierzu gab es bereits im März diesen Jahres.

Dass Tencent involviert ist, sorgt zusätzlich für Diskussionen. Der chinesische Tech-Gigant ist bekannt für Live-Service-Strategien, In-Game-Käufe und starke Monetarisierung. Ubisoft hat bisher nicht konkret verraten, wie stark dieser Einfluss bei Far Cry 7 ausfallen wird. Fans sollten sich aber auf ein Erlebnis einstellen, das mehr auf Dauerbindung als auf lineare Story fokussiert ist.

Far Cry 7 im Kontext der Ubisoft-Strategie

Die Ankündigung fällt in eine Phase, in der Ubisoft seine großen Marken neu ordnet. Neben Far Cry zählen auch Assassin’s Creed und Rainbow Six zu den Franchises, die künftig in einem Tencent-unterstützten Spin-off-Label weitergeführt werden. Für Spieler heißt das: bekannte Reihen, die sich zunehmend an globale Investorenstrategien anpassen müssen.

Ubisofts Versuch, die Multiplayer-Komponente zu verstärken, ist kein Alleingang. Die Firma testet bereits ähnliche Ansätze bei Assassin’s Creed und anderen Projekten. Die Frage bleibt, ob Far Cry 7 noch die intensive Singleplayer-Erfahrung liefert, die die Serie berühmt gemacht hat, oder ob das Franchise stärker in Richtung „Live-Service-Spiel“ driftet.

Far Cry 7 steht möglicherweise vor einem Richtungswechsel. Tencent im Rücken, Fokus auf Multiplayer: Ubisoft versucht, die Serie zukunftssicher zu machen, aber Fans, die klassische Solo-Abenteuer erwarten, sollten vorsichtig sein. Ob diese Strategie aufgeht, hängt davon ab, wie gut Ubisoft die Balance zwischen Dauerbetrieb und erzählerischem Spielgefühl hält.