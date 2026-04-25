Far Cry 7: Noah Hawley erklärt Spiele-Storys für „irrelevant“

Showrunner Noah Hawley verzichtet für die kommende FX-Serie auf bekannte Charaktere wie Vaas oder Pagan Min und setzt stattdessen auf eine vollkommen eigenständige Erzählung. Damit positioniert sich das Projekt als kreativer Dialog mit dem Franchise, statt als klassische Nacherzählung der Ubisoft-Hits oder des kommenden Ablegers „Far Cry 7“.

In einem Interview mit Deadline stellte der „Fargo“-Macher klar, dass er das Medium Videospiel aufgrund der Überspringbarkeit von Cutscenes kritisch für lineares Drama hält und daher einen radikal eigenen Weg geht. Man hätte hier die perfekte Chance für ein Cross-Media-Event nutzen können, um die Serie zeitgleich mit „Far Cry 7“ in Stellung zu bringen. Doch dieser strategische Schulterschluss scheint in weiter Ferne: Während Hawley im TV sein eigenes Ding durchzieht, hat das Spiel laut aktuellen Berichten mit massiven internen Hürden zu kämpfen.

Warum Hawley die Vorlagen ignoriert

Die Entscheidung gegen eine direkte Adaption von „Far Cry 3“ oder „Far Cry 4“ begründet Hawley mit der Struktur von Videospielen. Seiner Ansicht nach ist das menschliche Drama in Spielen oft zweitrangig, da Spieler Cutscenes überspringen können, um zum Gameplay zurückzukehren – ein Umstand, den er als „Tod für eine Serie“ bezeichnet.

Hawley wählt stattdessen den Ansatz, den er bereits bei Fargo oder Alien verfolgt hat. Er nutzt die DNA der Marke – exotische Settings, moralische Grauzonen und den Kampf gegen übermächtige Antagonisten –, um eine neue Anthologie-Geschichte zu bauen. Für Fans bedeutet das: Die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Fanlieblingen wie Vaas Montenegro oder Antón Castillo (Giancarlo Esposito) in der Serie ist vorerst zerschlagen.

Die Parallele zu Far Cry 7

Interessant ist dieser Fokus auf „menschliches Drama“ und Zeitdruck im Kontext der aktuellen Gerüchte zu „Far Cry 7“. Während Hawley das Drama im Fernsehen durch neue Narrative stärken will, scheint Ubisoft bei der Spiele-Fortsetzung denselben Weg über das Gameplay zu suchen.

Zeit-Limit: Gerüchten zufolge wird Far Cry 7 ein 24-Stunden-Zeitlimit (Echtzeit) einführen, um eine Familie zu retten.

Gerüchten zufolge wird Far Cry 7 ein 24-Stunden-Zeitlimit (Echtzeit) einführen, um eine Familie zu retten. Dramaturgie: Diese Mechanik zwingt Spieler dazu, sich intensiver mit der Welt und den Konsequenzen ihres Handelns auseinanderzusetzen – genau die Art von Relevanz, die Hawley den bisherigen Spielen abspricht.

Diese Mechanik zwingt Spieler dazu, sich intensiver mit der Welt und den Konsequenzen ihres Handelns auseinanderzusetzen – genau die Art von Relevanz, die Hawley den bisherigen Spielen abspricht. Konflikt: Während die Serie die spielerische Komponente ignoriert, versucht das nächste Spiel offenbar, das „Drama“ direkt in die Mechanik einzubauen, statt es nur in Cutscenes zu parken.

Hawleys Skepsis gegenüber der erzählerischen Tiefe von Spielen wirkt fast schon wie ein Affront, wenn man moderne Meilensteine wie The Last of Us betrachtet. Dennoch hat er mit Fargo bewiesen, dass er den Geist einer Vorlage einfangen kann, ohne sie kopieren zu müssen. Dass er Videospiel-Storys als „irrelevant“ bezeichnet, dürfte in der Community jedoch für ordentlich Zündstoff sorgen, schließlich sind gerade die ikonischen Schurken das, was Far Cry im Kern zusammenhält.

Die Serie könnte qualitativ hochwertig werden, da Hawley ein Meister seines Fachs ist. Dass er jedoch die emotionale Bindung der Fans an die Charaktere und die erzählerische Stärke der Vorlagen so drastisch unterschätzt, hinterlässt einen faden Beigeschmack.