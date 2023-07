Far Cry 7: Rise – Kontroverses Setting angestrebt – Gerücht

Es ist nicht das erste Mal, dass es Gerüchte um das nächste Far Cry-Spiel gibt, das aktuellen Berichten zufolge erneut ein kontroverses Setting aufgreift. Das hat zuletzt schon fast Tradition in der Serie, wenn man an die letzten beiden Ableger in den USA und Südamerika zurückdenkt.

Far Cry 7: Rise, so der angebliche Name des Spiels, soll in Nordkorea spielen oder einer abgelegenen Insel dort, die sich Kimsan nennt. Diese Insel wurde von nordkoreanischen Aufständischen und ihrem Anführer Choi Sang-Pil (gespielt von Lee Jung-Jae) übernommen, der besondere Pläne für die Menschen auf der Insel hat.

Weiter heißt es:

„In Far Cry: Rise schlüpfen die Spieler in die Rolle von Andrew oder Mina Park, koreanische Idole, die lernen müssen, zu überleben und ihre Geschwister vor dem wachsenden Aufstand zu retten. Von den Konflikten, in die sie sich einmischen, bis hin zu den Verbündeten oder Feinden, denen sie begegnen, stellt man sich hier Herausforderungen und Entscheidungen, um die Geschichte von Far Cry: Rise zu entwickeln.“

Far Cry: Conquest Multiplayer?

Ebenfalls erwähnt wird der separate Multiplayer-Part, der sich Far Cry: Conquest nennen soll und als Extraction-Shooter entsteht. Darin erfüllen Spieler narrative Missionen und können zusätzliche Nebenziele annehmen, um sich mit 90 anderen feindlichen Spielern oder Al-Kämpfern zu messen und nach wertvollen Gegenständen zu suchen, während sie gleichzeitig ums Überleben kämpfen und von der Insel entkommen.

In diesem Sandbox-Modus können die Spieler ihre eigene Strategie wählen, um die Umgebung zu erkunden, in der es aktive AI-Streitkräfte und feindliche Spieler gibt, Aufgaben und Ziele nach eigenem Ermessen zu erfüllen und die Insel mit Beute, Geld, Wertgegenständen und Belohnungen zu verlassen, um ihr Inventar für das nächste Abenteuer auf der Insel aufzufüllen. Die Grundidee ist, zu plündern und lebend zu entkommen.

Keine dieser Informationen ist bislang offiziell, da Ubisoft auch noch kein neues Far Cry-Spiel angekündigt hat. Zuletzt erklärte, der Publisher, dass Far Cry zu den Kernmarken gehört, die man immer wieder aufgreift.