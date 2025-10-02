Far Cry 7: Was Ubisoft sich von Dying Light abschauen sollte

Far Cry ist seit Jahren für offene Welten und explosive Action bekannt. Doch nach so vielen Teilen stellt sich die Frage: Woher soll der nächste große Aha-Moment in Far Cry 7 kommen? Ausgerechnet ein Ex-Ubisoft-Designer, der heute bei Techland an Dying Light: The Beast arbeitet, liefert einen möglichen Hinweis: mehr Entscheidungsfreiheit im Kampf.

Nathan Lemaire, ehemals für Far Cry: New Dawn tätig, spricht gegenüber GamesRadar von einem „360-Grad-Ansatz“, der Spielern erlaubt, Situationen auf ganz unterschiedliche Weise zu lösen. Von laut und chaotisch bis leise und taktisch, je nach Stimmung und Möglichkeit.

Was Dying Light vormacht

In Dying Light: The Beast funktioniert dieser Ansatz schon jetzt erstaunlich konsequent. Egal, ob man ein Gebäude über den Garten infiltriert, einen Generator im Schutz der Nacht ausschaltet oder Gegner mit clever eingesetzten Lockmitteln in Fallen treibt: Alles ist möglich.

Der Unterschied: Diese Freiheit gilt nicht nur für optionale Nebenaufgaben, sondern zieht sich durch die Hauptmissionen. Genau das steigert nicht nur den Wiederspielwert, sondern macht das Spielgefühl lebendiger. Statt einer starren „Schleich- oder Ballerei“-Dichotomie entsteht eine echte Bandbreite an Taktiken.

Und Far Cry 7?

Ubisoft selbst hat den Begriff „360-Grad-Gameplay“ schon 2017 auf Konferenzen verwendet, aber in der Praxis wirkte Far Cry zuletzt oft formelhaft: Außenposten räumen, Türme erklimmen, Nebenquests abarbeiten. Das Grundprinzip funktioniert, doch echte Überraschungen bleiben rar.

Ein Ansatz wie in Dying Light: The Beast könnte Far Cry 7 dringend gebrauchten Schwung verleihen. Mit den „Spielzeugen“, die Far Cry traditionell liefert – von Waffen über Gadgets bis zu Fahrzeugen – wäre das Potenzial riesig. Doch ob Ubisoft diesen Weg wirklich geht, ist unklar. Bislang gibt es keine offiziellen Infos zum Design von Far Cry 7. Spekuliert wird lediglich eine Zeitdruck-Mechanik, wie man sie aus Dead Rising kennt. Das ist ebenfalls ein spannender Ansatz und hält das Tempo dauerhaft hoch.

Far Cry 7 wird daran gemessen, ob Ubisoft es schafft, die Reihe neu zu beleben. Mehr Freiheit im Kampf – wie bei Techlands neuem Projekt – wäre ein logischer Schritt. Wenn Ubisoft nicht wieder nur auf die alte Formel setzt, könnte Far Cry 7 tatsächlich überraschen. Das Spiel wird derzeit unter Vantage Studios entwickelt, einem neuen Tochterunternehmen, das Ubisoft zusammen mit Tencent gegründet hat.