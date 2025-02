Far Cry: New Dawn – Großartige Neuigkeiten von Ubisoft

Ubisoft sorgt erneut für eine kleine Sensation: Der Open-World-Shooter „Far Cry: New Dawn“ erhält ein großes Performance-Upgrade und läuft bald mit 60 FPS auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Patch kommt unerwartet – schließlich erschien das Spiel bereits 2019 und galt lange als abgeschlossen.

„Far Cry New Dawn“ war ein Spin-off zu Far Cry 5 und versetzte Spieler in eine postapokalyptische Welt, in der rivalisierende Banden um die letzten Ressourcen kämpfen. Trotz solider Mechaniken und frischer Ideen blieb das Spiel hinter den Erwartungen zurück und wurde von vielen Fans schnell ad acta gelegt. Dass Ubisoft nun ein Upgrade nachliefert, dürfte einige Gamer überraschen – und vielleicht auch zurückbringen.

Ubisoft kündigt 60-FPS-Update an

Über den offiziellen X-Account von Ubisoft wurde das Update überraschend angekündigt. Besonders Xbox-Spieler müssen sich allerdings kurz gedulden: Ubisoft hat den bisherigen FPS-Boost auf Xbox-Konsolen vorübergehend deaktiviert, um den Patch vorzubereiten. Die Umstellung begann am 31. Januar 2025 um 16:00 Uhr PST (19:00 Uhr EST). PlayStation-Spieler hingegen können das Upgrade ohne Umwege genießen.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, doch viele Fans vermuten, dass das Update am 4. Februar 2025 erscheint – pünktlich zur Aufnahme von „Far Cry: New Dawn“ in den Xbox Game Pass.

Ubisoft setzt auf Performance-Patches – trotz interner Krisen

Ubisoft hat in letzter Zeit häufiger ältere Spiele optimiert. Bereits im November 2024 erhielt „Assassin’s Creed Syndicate“ aus dem Jahr 2015 einen 60-FPS-Patch. Auch „Far Cry 5“ und „Far Cry 6“ wurden zuletzt durch Steam-Erfolge aufgewertet. Man munkelt, dass lediglich ein paar Codezeilen dafür angepasst werden müssen, sobald die Ziel-Hardware 60fps problemlos meistern kann. Dieser Kniff hatte bereits bei „Bloodborne“ für Aufsehen gesorgt, auch wenn Sony ein entsprechendes Update offiziell noch immer zurückhält.

Während das Studio seinen alten Katalog pflegt, brodelt es hinter den Kulissen: Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch einen externen Konzern verdichten sich, und Anfang 2025 mussten erneut zahlreiche Mitarbeiter Ubisoft verlassen. Nun setzt das Unternehmen große Hoffnungen auf das kommende „Assassin’s Creed Shadows“, das den Konzern wieder auf Erfolgskurs bringen soll.

Ob „Far Cry: New Dawn“ mit 60 FPS einen zweiten Frühling erlebt? Die Zeit wird es zeigen.