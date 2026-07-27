Far Cry Project Kodiak: Ubisoft bricht Extraction-Shooter-Experiment ab

Ubisoft stellt das im Far-Cry-Universum angesiedelte Extraction-Shooter-Projekt Maverick offenbar ein und überführt dessen technische Basis in ein neues Open-World-Projekt namens Kodiak.

Das von den Vantage Studios entwickelte Spiel befindet sich nach der frisch abgeschlossenen Konzeptphase in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und ist mehrere Jahre vom Release entfernt, wie Insider-Gaming meldet.

Projekt Kodiak storniert Ubisofts Extraction-Pläne

Der französische Publisher zieht damit die Reißleine bei seinen Versuchen, die etablierte Far Cry-Formel auf den umkämpften Extraction-Shooter-Markt zu zwingen. Das bisherige Projekt Maverick schaffte den produktiven Durchbruch nicht und wurde gestrichen. An seine Stelle tritt das neu strukturierte Project Kodiak.

Vantage Studios übernimmt die Führung bei der Entwicklung. Die grundlegende Engine-Arbeit und Code-Basis von Maverick werden wiederverwendet. Das spart Entwicklungszeit und Kosten bei der Prototypen-Erstellung. Inhaltlich geht die Reise zurück zum klassischen First-Person-Open-World-System. Spielentscheidungs-Mechaniken und spielergetriebene Geschichten sollen im Zentrum stehen. Das Prinzip Extraction-Shooter ist damit vorerst vom Tisch.

Was passiert mit Project Blackbird?

Parallel zu Kodiak existiert das eigentliche Hauptspiel der Reihe: Project Blackbird. Dieser nächste große Serienableger kämpfte in den vergangenen Jahren mit internen Verzögerungen und mehreren Verschiebungen. Interne Quellen beschreiben den aktuellen Zustand der Entwicklung mittlerweile als stabil.

Blackbird soll einen kooperativen Multiplayer-Modus bieten. Charlie Guillemot, CEO von Vantage Studios, bezeichnet das Spiel intern als „Akt Eins“. Diese Formulierung verrät die Strategie: Das Spiel ist als Fundament für eine mehrteilige Veröffentlichungs-Pipeline konzipiert. Liefern die Verkaufszahlenjedoch nicht ab, gerät diese Reihenarchitektur ins Wackeln.

Strategische Konsolidierung bei Vantage Studios

Ubisoft bündelt seine Kernmarken – Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six – zunehmend unter dem Dach von Vantage Studios. Ziel ist ein optimierter Ressourceneinsatz durch gemeinsame Technologie-Stacks.

Das Einstellen von Maverick verdeutlicht das aktuelle Marktumfeld. Der Markt für Live-Service- und Extraction-Shooter ist übersättigt, die Fehlschlagquote extrem hoch. Ubisoft wählt das geringere Risiko und verteilt die Marke Far Cry auf zwei Säulen: die traditionelle Hauptreihe (Blackbird) und ein spielsystemisch fokussiertes Open-World-Projekt (Kodiak).

Statt das risikobehaftete Extraction-Konzept mit aller Macht durchzusetzen, nutzt Ubisoft vorhandene Assets für eine reine Open-World-Erfahrung. Bis Kodiak oder Blackbird Marktreife erreichen, verbleiben allerdings noch Jahre an Entwicklungszeit. Es bleibt abzuwarten, ob die technische Infrastruktur der Spiele bei Release noch zeitgemäß ist.