Farmbotic: Farming trifft auf Roboter – und eine dunkle Seite unter der Erde

Das polnische Studio Frozen Way hat seinem Farming-Projekt einen neuen Namen verpasst: Farmbotic. Der Titel ist nicht nur ein Rebranding, sondern ein klares Signal, wohin die Reise geht, ein Farming-Leben voller Charme, unterstützt durch smarte Helferlein. Statt alles allein zu stemmen, können Spieler ihre eigenen Farmbots steuern, kleine Roboter, die Routineaufgaben übernehmen und den Alltag erleichtern.

Das Konzept verbindet klassische Elemente wie Ackerbau, Tierhaltung und Crafting mit einer futuristischen Note. Wer schon einmal stundenlang Karotten von Hand geerntet hat, weiß: ein bisschen Automatisierung klingt verlockend. Die Technik soll das gemütliche Spieltempo aber nicht zerstören, sondern sinnvoll ergänzen.

Mehr als nur Idylle: Strahlung und Mutanten

Doch Farmbotic ist kein reiner Wohlfühlsimulator. Unter den grünen Feldern lauern gefährliche Minen, in denen ein instabiles Metall namens Rhemidium schlummert. Es ist der Schlüssel zu mächtigen Upgrades, aber der Abbau ist riskant. Mutierte Kreaturen, Strahlung und knappe Ressourcen machen jeden Abstieg zu einer strategischen Herausforderung.

Das Belohnungssystem klingt spannend. Mit Rhemidium lassen sich nicht nur die Farmbots verbessern, sondern auch exotische Pflanzen anbauen. Diese Mutanten-Gewächse erfüllen besondere Zwecke, von praktischen Werkzeugen bis hin zu Quest-relevanten Materialien. Damit verknüpft Frozen Way den Survival-Aspekt elegant mit der entspannten Landwirtschaft.

Gemeinschaft und Co-Op

Neben der Farmarbeit und den Minenabenteuern setzt Farmbotic auf eine lebendige Dorfgemeinschaft. NPCs mit Eigenheiten und Quests sorgen für Abwechslung, während bis zu vier Spieler im Koop-Modus gemeinsam loslegen können, und zwar plattformübergreifend auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Gerade diese Crossplay-Option könnte Farmbotic von klassischen Farming-Sims abheben. Ein gemeinsamer Hof, geteilte Aufgaben und das Erkunden gefährlicher Zonen – das verspricht eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer.

Farmbotic wirkt wie ein mutiger Versuch, ein bekanntes Genre neu zu denken. Die Mischung aus gemütlichem Farmleben, Retro-Futurismus und gefährlichen Expeditionen könnte genau den richtigen Nerv treffen, vorausgesetzt, die Balance stimmt. Denn wer nur auf Idylle aus ist, könnte die Strahlungs-Minen als Störfaktor empfinden, während Action-Fans vielleicht mehr Tiefe erwarten.

Die große Frage bleibt: Schafft es Frozen Way, diese Gegensätze so zu verweben, dass Farmbotic am Ende nicht zerreißt, sondern etwas Eigenständiges wird?