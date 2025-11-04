Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Mit Lachszucht aufs nächste Level

Mit Highlands Fishing wagt GIANTS Software den nächsten logischen Schritt, mit dem die Landwirtschaft maritim wird. In der neuen Erweiterung von Farming Simulator 25 zieht es Spieler in die schottisch inspirierten Highlands, genauer gesagt in das malerische Küstenstädtchen Kinlaig. Zwischen Nebelschwaden, grünen Hängen und steinernen Ruinen entsteht dort eine neue Form des Farmlebens, die Landwirtschaft und Fischzucht vereint.

Wer die Reihe kennt, weiß, dass GIANTS Software selten einfach nur neue Inhalte liefert, sie erweitern das Ökosystem. Und genau das passiert hier. Neben klassischen Feldern und Tierhaltung gesellen sich nun Aquafarmen, Fischzuchtanlagen und sogar ein eigener Fischfutterbetrieb hinzu. Damit wird der Alltag auf dem Hof um eine ruhige, aber wirtschaftlich spannende Komponente reicher.

Aquakultur trifft Ackerbau

Die eigentliche Attraktion von Highlands Fishing ist klar, die Fischzucht. Spieler können erstmals Lachs und Forelle großziehen, entweder in Becken an Land oder draußen auf dem Meer. Es gibt spezialisierte Maschinen, Transportfahrzeuge und Produktionsketten, die sich perfekt in den bestehenden Kreislauf einfügen.

Wer es gemütlicher mag, kann sich beim neuen Angel-Minispiel entspannen, inklusive kommentierendem NPC namens Alasdair, der das typisch schottische Flair mit trockenem Humor abrundet. Nebenbei dürfen sich Landwirte über neue Pflanzen (Zwiebeln) und Tierarten (Highland-Rinder) freuen.

Die Region selbst ist mehr als nur Kulisse. Kinlaig steckt voller Details, von der rauen Architektur über sammelbare Objekte bis hin zu Bauprojekten wie der Restaurierung einer alten Burg. Es ist diese Mischung aus Herausforderung und Idylle, die Farming Simulator 25: Highlands Fishing zu mehr als nur einem Add-on macht.

Über 20 neue Maschinen und echte Markenpower

Natürlich wäre keine Farming-Erweiterung komplett ohne neue Hardware. Über 20 Maschinen ergänzen das Arsenal, darunter Modelle von Agri-Spread, Can-Am, GT Bunning und Monosem. Boote und spezielle Geräte für die Fischzucht gehören ebenso dazu wie neues Equipment für die Zwiebelernte oder die Pflege der Hochlandrinder.

Diese Liebe zum Detail zeigt einmal mehr, warum der Farming Simulator längst mehr ist als ein Nischenspiel. Die neuen Inhalte verbinden authentische Landwirtschaft mit einem Hauch Abenteuer, irgendwo zwischen harter Arbeit und digitalem Entschleunigen.

Mit Farming Simulator 25: Highlands Fishing öffnet GIANTS Software die nächste Tür in Richtung Ganzjahres-Farming-Erlebnis. Wer bisher nur Felder bestellt hat, kann sich jetzt am Wasser versuchen, und das in einer der atmosphärischsten Karten der Reihe. Vielleicht ist es an der Zeit, die Gummistiefel gegen Segelstiefel zu tauschen?