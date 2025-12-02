Farming Simulator 25: Update #4 bringt John Deeres 9RX 830 & neue Case-IH-Maschinen

Wer viele Stunden in Farming Simulator 25 steckt, weiß, dass ein gutes Update nicht nur den Fuhrpark verändert, sondern auch den Rhythmus der eigenen Farm. Mit dem neuen Free Content Update #4 liefert GIANTS Software genau so einen Moment.

Statt kosmetischer Kleinigkeiten gibt es diesmal echte Maschinen-Ikonen, und einen neuen Leistungsträger, der selbst erfahrene Spieler kurz schlucken lässt.

John Deere 9RX 830: Wenn „groß“ nicht mehr reicht

Herzstück des Updates ist der John Deere 9RX 830, ein viergleisiger Gigant, der erst im vergangenen Jahr auf realen Feldern debütiert hat. GIANTS überträgt nicht nur seine Optik, sondern auch die Idee dahinter sehr sauber ins Spiel: ein Traktor für jene Arbeitslasten, die vorher nur mit Kompromissen möglich waren.

Die Kombination aus 18-Liter-Motor, enormer Zugkraft und dem auf extreme Belastungen ausgelegten Chassis verändert spürbar, wie viel Fläche man in einem Arbeitsgang abdecken kann. Wer große Karten spielt oder ohnehin immer Richtung High-End denkt, bekommt hier das derzeit mächtigste Serienmodell im Spiel.

Case IH: Von Quadtrac-Legende bis kompakte Allrounder

Case IH steht dem nicht nach und setzt im gleichen Update ein Ausrufezeichen. Besonders auffällig ist die Steiger 785 Quadtrac Special Edition. Statt des üblichen Rot trägt sie ein helles Lime-Grün, ein bewusster Rückgriff auf die historische Farbgebung der Steiger-Traktoren, bevor die Marke in Case IH aufging. Das mag wie ein Detail wirken, aber Fans dieser Traditionsmaschinen feiern genau solche Gesten.

Dazu kommen der Patriot 4450 sowie die Vestrum Series, zwei Modelle, die das Spektrum sinnvoll erweitern. Der Patriot ist ein moderner Selbstfahrer für präzise Feldarbeit, der zuverlässige Leistung ohne viel Setup verlangt. Die Vestrum-Reihe hingegen richtet sich an jene, die flexible Maschinen für Hofnähe, mittlere Flächen oder wechselnde Aufgaben wollen. Zusammen ergibt das ein Update, das sowohl Spezialisten als auch Allrounder bedient, und damit überraschend viele Spielstile abdeckt.

Farming Simulator 25 bekommt damit nicht nur neue Maschinen, sondern neue Möglichkeiten. Vor allem High-End-Spieler profitieren spürbar, aber auch Einsteiger finden in der Vestrum-Serie verlässliche Optionen. Und ganz ehrlich: Es ist schön zu sehen, dass GIANTS weiterhin Maschinen einbaut, die ihre reale Geschichte mitbringen, statt nur Zahlenwerte hochzudrehen.

Vielleicht ist das die spannendste Frage nach diesem Update: Wenn der 9RX 830 jetzt schon die Spitze markiert, wo geht die Reise in zukünftigen Content-Drops hin?