Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake – Horror-Highlight zeigt sich im Gameplay

Koei Tecmo hat auf der Xbox Tokyo Game Show 2025 das Remake von Fatal Frame 2: Crimson Butterfly vorgestellt. Fans dürfen sich auf ein technisch und spielerisch überarbeitetes Horror-Erlebnis freuen.

Wie im Original kämpft ihr mit der Kamera Obscura gegen aggressive Geister. Fokus-Einstellungen und Zoom-Filter verändern die Perspektive – wer die falsche Linse nutzt, zahlt dafür mit Energie. Für das Remake hat Koei Tecmo zusammen mit Team Ninja die Steuerung gestrafft, die Schwierigkeit feinjustiert und Animationen spürbar flüssiger gemacht.

Neu sind zusätzliche Sammelobjekte, neue Orte und der Modus „Holding Hands With Mayu“, der ursprünglich geschnitten wurde. Er stärkt Mios Bindung zu ihrer Schwester – Details zum Gameplay-Effekt gibt es noch nicht.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake erscheint Anfang 2026 für Xbox Series X/S, PS5, PC und Nintendo Switch 2. Wer den Horror Klassiker mochte, bekommt hier eine spürbar modernisierte Version.