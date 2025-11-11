Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake erscheint im März 2026

Koei Tecmo hat das offizielle Release-Datum für das Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake angekündigt. Ab dem 12. März 2026 könnt ihr das japanische Horror-Adventure digital auf der PlayStation 5 erleben. Die Vorbestellungen für die digitale Version im PlayStation Store sind ab heute möglich.

Klassischer Horror, neu inszeniert

Das Remake bringt den zweiten Teil der Fatal Frame-Serie von 2003 zurück, in dem die Zwillingsschwestern Mio und Mayu Amakura in das verlassene Minakami Village geraten, ein Ort voller bösartiger Geister. Spieler steuern Mio, die jüngere Schwester, um ihre ältere, verletzte Schwester Mayu zu beschützen. Die Hauptmechanik bleibt die legendäre Camera Obscura, mit der Geister eingefangen und bekämpft werden.

Die Charaktere sind neu vertont: Yui Kondo übernimmt die Rolle von Mio, Haruka Shiraishi die von Mayu. Die Figuren und ihre Beziehung zueinander stehen nach wie vor im Zentrum des Spiels. Mios Schutzinstinkt und Mayus Verletzlichkeit erzeugen einen emotionalen Kern, der das Grusel-Erlebnis verstärkt.

Verbesserte Grafik und neue Gameplay-Features

Die Entwickler haben die Spielwelt komplett überarbeitet. Minakami Village wirkt durch Licht- und Schatteneffekte realistischer und gleichzeitig unheimlicher. Details wie Texturen von Haut und Kleidung wurden verfeinert, um die Charaktere lebendiger wirken zu lassen.

Neu ist die „Hand halten“-Funktion: Spieler können Mayu an die Hand nehmen, um sowohl Lebenspunkte als auch Spirit Power wiederherzustellen. Dies stärkt die emotionale Verbindung zwischen den Schwestern und fügt taktische Elemente hinzu – fällt Mayu, muss Mio ihr aufhelfen.

Die Camera Obscura wurde ebenfalls erweitert. Fokus, Zoom und Filter ermöglichen vielfältigere Strategien gegen Geister. Das Spiel verlangt schnelle Reaktionen, denn Geister tauchen plötzlich auf, greifen an oder lauern hinter Türen. Wer zu langsam reagiert, erleidet Spirit Power Damage, was in intensiven Kämpfen endet.

Digital Deluxe Edition und Extras

Neben der Standardversion bietet Koei Tecmo eine Digital Deluxe Edition mit Soundtrack, Art Book und speziellen In-Game-Items wie dem Deluxe Charm oder den Lace Gloves (weiß/schwarz). Ein separater Digital Deluxe Upgrade ist für Besitzer der Standardedition verfügbar und enthält nur die Bonusinhalte.