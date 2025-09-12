Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE – Klassiker des japanischen Horrors kehrt zurück

Koei Tecmo und Entwicklerteam NINJA haben heute mit einem ersten Teaser das Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE angekündigt. Der Release ist für Anfang 2026 geplant, erscheinen soll das Spiel auf PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC. Für viele Fans ist das keine kleine Meldung, immerhin gilt der zweite Teil seit 2003 als das Herzstück der Reihe.

Warum gerade Teil II?

Das Original Fatal Frame II: Crimson Butterfly zählt zu den besten japanischen Horrorspielen überhaupt. Nicht wenige Spieler sehen es sogar als Höhepunkt des Franchises. Erzählt wird die Geschichte der Schwestern Mio und Mayu Amakura, die in einem Dorf voller Geister, Ritualen und unerklärlicher Phänomene ums Überleben kämpfen. Die einzige Waffe: die legendäre Camera Obscura, mit der sich Geister bannen lassen.

Dass ausgerechnet dieser Teil ein Remake bekommt, ist logisch: Atmosphäre, Story und Figuren sind bis heute stark, die Technik aber hoffnungslos veraltet. Ein kompletter Neuanstrich war längst überfällig.

Was bringt das Remake?

Laut Ankündigung setzt Koei Tecmo auf eine komplette Überarbeitung – sprich: neue Grafik, überarbeiteter Sound, modernisierte Steuerung. Ob die Entwickler nur optisch polieren oder auch inhaltlich Hand anlegen, bleibt abzuwarten. Spannend wird vor allem die Frage, wie viel vom alten Schrecken erhalten bleibt. Denn Horror lebt von Stimmung und Timing – und genau hier ist ein Remake schnell heikler als bei einem Actionspiel.

Mit der Ankündigung gibt es noch keine Gameplay-Szenen, sondern lediglich den Teaser. Auch Details zu neuen Inhalten oder möglichen Komfortfunktionen fehlen. Klar ist aber: Wer sich schon damals von Crimson Butterfly das Blut in den Adern gefrieren ließ, dürfte 2026 einen Grund zur Rückkehr haben.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE hat die Chance, alten Horror-Glanz ins Hier und Jetzt zu bringen. Wenn Team NINJA die Balance aus Respekt vor dem Original und moderner Spielbarkeit trifft, könnte das Remake mehr sein als nur Nostalgie, nämlich ein echtes Must-Play für Horrorfans.