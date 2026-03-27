Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake: Silent Hill f Crossover-DLC veröffentlicht

Koei Tecmo und Team NINJA haben das angekündigte Silent Hill f Kollaborations-Paket für das „Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“ veröffentlicht, das ab sofort neue Kostüme und Accessoires für die Amakura-Schwestern freischaltet.

Das Crossover-Paket integriert optische Elemente aus „Silent Hill f“ in die Neuauflage des Horror-Klassikers Fatal Frame II. Konkret handelt es sich um das Outfit der Protagonistin Shimizu Hinako. Spieler können das DLC-Paket über die Butterfly Lanterns (Speicherpunkte) im Spielmenü aktivieren.

Outfit und Accessoire im Silent Hill f-Stil

Das Paket besteht aus zwei Hauptkomponenten, die unterschiedlich auf die Charaktere verteilt werden können:

Navy Sailor School Uniform: Dieses Outfit ist exklusiv für Mio Amakura verfügbar.

Dieses Outfit ist exklusiv für Mio Amakura verfügbar. Fox Mask: Dieses Accessoire kann sowohl von Mio als auch von ihrer Schwester Mayu getragen werden.

Technisch gesehen handelt es sich um rein kosmetische Änderungen, die keinen Einfluss auf die Spielmechanik der „Camera Obscura“ oder die Geisterbegegnungen haben. Die Veröffentlichung so kurz nach dem Launch am 12. März unterstreicht die Strategie von Koei Tecmo, die Marke durch Synergien mit anderen großen Horror-Franchises aktuell zu halten.

Diese Zusammenarbeit ergänzt sich wie kaum eine andere, da sie zwei der bedeutendsten japanischen Horror-Reihen verknüpft. Während „Fatal Frame“ (Project Zero) traditionell auf psychologischen Geister-Horror setzt, markierte „Silent Hill f“ mit seinem Fokus auf das Japan der 1960er Jahre eine stilistische Annäherung beider Serien.

Im Vergleich zum Original auf der PlayStation 2 bietet das Remake auf PS5, Xbox Series und Switch 2 eine deutlich stabilere Bildrate und modernisierte Lichteffekte, die besonders bei den neuen Texturen der DLC-Kostüme zur Geltung kommen. Wer mehr über die technische Umsetzung des Hauptspiels wissen will, sollte einen Blick in meinen ausführlichen Testbericht werfen.

Für Fans beider Serien ist der DLC eine nette atmosphärische Ergänzung. Spielerisch bietet er keinen Mehrwert, zeigt aber die Leistungsfähigkeit der Engine bei der Darstellung unterschiedlicher Materialoberflächen (Stoff vs. Maskenstruktur). Wer das Spiel ohnehin besitzt, erhält hier eine stimmige Brücke zum nächsten großen Horror-Release.